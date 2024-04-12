Военные билеты перевели в цифровой формат

Предоставлять их в оригинале при трудоустройстве или зачислении в вуз не требуется, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны
«С прошлого года мы проводили работу по цифровизации этих процессов. В частности, разработали свою информсистему и интегрировали ее с базами данных смежных госорганов. Новшество облегчает работу кадровым службам, освобождает граждан от необходимости тратить время на получение справок. И если раньше эти процессы занимали несколько недель, то сегодня это делается за один день», – пояснил замглавы Минобороны Дархан Ахмедиев.
Частные организации будут вести такой учет работников в информационной системе «Е-Еңбек», госучреждения с использованием ресурса «Е-Қызмет».
Военный билет выдается только тем, кто прошел воинскую службу в рядах Вооруженных сил, других войсках и воинских формированиях.