Военные билеты перевели в цифровой формат

«С прошлого года мы проводили работу по цифровизации этих процессов. В частности, разработали свою информсистему и интегрировали ее с базами данных смежных госорганов. Новшество облегчает работу кадровым службам, освобождает граждан от необходимости тратить время на получение справок. И если раньше эти процессы занимали несколько недель, то сегодня это делается за один день», – пояснил замглавы Минобороны Дархан Ахмедиев.