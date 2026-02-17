Малогабаритный энергоблок впервые в истории доставили к месту испытаний по воздуху

Фото: скриншот видео / 24.kz

Американские военные провели уникальную операцию по транспортировке ядерного реактора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Малогабаритный энергоблок впервые в истории доставили к месту испытаний по воздуху. Три тяжелых транспортных самолёта перевезли оборудование из Калифорнии в штат Юта.

На первых этапах тестирования мощность реактора составит 250 киловатт энергии. На максимальной мощности установка сможет вырабатывать до 5 мегаватт, этого достаточно для снабжения электричеством 5 тысяч жилых домов.

Главной особенностью атомного энергоблока стала его высокая безопасность. Топливо внутри него защищено специальной керамической оболочкой, способной выдержать экстремальные температуры и сильные механические удары.

Подобные установки планируют использовать для обеспечения энергией удаленных военных баз и дата-центров.