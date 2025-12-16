В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи Республики Казахстана активно создают технологии для Вооруженных Сил: в центре внимания — радиоэлектронная борьба, беспилотники и цифровые системы обучения. Часть разработок уже используется на практике, другие находятся на стадии испытаний, сообщает Kazpravda.kz

Фото предоставлено ВИИРиЭС РК

Среди действующих систем — противодронное ружье «Меруерт», доказавшее эффективность в реальных условиях. Также разрабатывается стационарный комплекс радиоэлектронного подавления коммерческих дронов. Он отключает каналы управления и передачи данных, лишая операторов возможности управлять беспилотниками.

«Система “разрывает” связь между дроном и оператором, блокируя управление и телеметрию. Дрон не может выполнить миссию, но физически остается целым», — пояснил разработчик ВУЗа противодронового оружия, доктор (PhD), полковник Асемхан Мукушев.

Универсальные разработки института создаются и в технопарке при вузе. Среди перспективных проектов — гибридный беспилотник вертикального взлета и посадки «Дегелек», который подходит для разведки, доставки грузов, учебных задач и может служить платформой для ударных дронов.

"Этот беспилотник способен проводить разведку, служить учебной мишенью, доставлять грузы и выступать платформой для ударных дронов. В настоящее время его возможности продолжают расширять", – сообщил начальник ВИИРиЭС РК, генерал-майор Нуртас Кабаков.

Ведущий инженер-конструктор института, доктор философии (PhD), подполковник Нуржан Зикиряев, за более чем 20 лет службы разработал три системы, принятые на вооружение. Среди них — система ночного видения для бронетехники и зенитных комплексов, а также модернизированные узлы подвески БПЛА Wing Loong-1.

«Наша цель — создавать универсальные решения, которые заменяют десятки разрозненных систем. Это повышает надежность и ускоряет развертывание техники», — отметил Нуржан Зикиряев.

В учебном процессе внедрены современные тренажеры. Инновационный учебно-тренировочный комплекс позволяет курсантам отрабатывать стрельбу с экономией патронов, а площадка подготовки операторов БПЛА — осваивать управление дронами, разведку и тактику применения техники.

Не остались в стороне и сами курсанты. Третьекурсник Данияр Абдраимов разработал систему дистанционного контроля для саперов: командир на опорном пункте видит маршрут, координаты мин и видеопоток с места работ, минимизируя риски. Четверокурсник Ислам Даузов создал биоакустическое устройство для отпугивания птиц на аэродромах, безопасное для животных и работающее с солнечной или сетевой энергией.

В завершение встречи курсанты продемонстрировали высокий уровень полиязычия, прочитав и исполнив под аккомпанемент домбры произведения Абая не только на традиционных языках оригинала или русском, но и на английском, а также и на восточных - персидском и урду — демонстрируя всестороннюю подготовку будущих офицеров.