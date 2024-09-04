Шедевры классики: что готовят столичные театры в новом сезоне

Артисты возвращаются на сцену после летнего отпуска, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службы театров

Фото: пресс-служба МТЮЗ

Музыкальный театр юного зрителя 5 сентября в 19:00 торжественно открывает свой V сезон с музыкальной драмой М.Ауэзова «Абай-Тогжан».

Музыкальная драма «Абай-Тоғжан» - новое произведение, образ которого отличается от произведений о великом поэте. Эта постановка, влияющая на мировоззрение, вкусы, формирование духовной сущности детей и подростков, отражает юношеский период жизни Абая.

Первая любовь, которая пробудилась в сердце молодого Абая, первая песня, рожденная в его груди, превращается в мелодичную песню, наполняющую трепетом внутренние чувства. Особое чувство любви к Тогжан переросло в жажду жизни и стало сокровищем возвышенной любви Абая к человечеству. Нравственность отца Кунанбая, воспитание матери Улжан, таинственность окружающей среды, величие влюбленности, достоинство друга и брата дарят душевное наслаждение публике.

В спектакле, где звучат стихи и звучат песни в поэзии Абая, отражающие ценности нашей нации.

Автор музыкальной драмы-М. Ауэзов, автор инсценировки - Мирас Абиль, режиссер - Асхат Маемиров (заслуженный деятель Казахстана), музыкальный консультант – Димаш Кудайберген (народный артист Казахстана), художник-постановщик – Алма Сырбаева, композитор – Бауыржан Актаев, балетмейстер – Шырын Мустафина, хормейстер – Галымжан Берекешев.

«Астана Опера» откроет свой XII театральный сезон 7 сентября концертной программой Kazakh Opera Gala, которая подчеркнет богатство и разнообразие национальных опер. Симфонический оркестр и оперные солисты под управлением главного дирижера театра, автора программы Алана Бурибаева продемонстрируют мастерство исполнения отечественной классики.

Казахская опера имеет богатую историю, корни которой уходят в начало XX века. Ахмет Жубанов, Латиф Хамиди, Евгений Брусиловский, Мукан Тулебаев и другие композиторы сыграли ключевую роль в рождении и становлении казахской оперы, создавая произведения, отражающие культурные и социальные реалии своего времени. Их оперы часто включали элементы казахской народной музыки, привнося звуки Великой степи на оперные сцены.

А добавление в концертную программу произведений следующего поколения композиторов, таких как Сыдык Мухамеджанов, столетие которого в этом году отмечает музыкальная общественность, Газиза Жубанова, Базарбай Джуманиязов, Еркегали Рахмадиев, демонстрирует эволюцию казахской оперы во второй половине 20-го века.

«Этот проект является признанием в любви и данью безмерного уважения и огромной благодарности нашим музыкальным предкам, тем великим людям, кто творил нашу оперную культуру. Нашим первым классическим композиторам, отцам-основателям казахской оперы, создавшим ее уникальный феномен, а также более позднему поколению творцов, укрепившим ее авторитет. Наши композиторы писали ярко, писали от сердца, писали с большой любовью и старались влить в свою музыку самые искренние и горячие мелодии, всю свою боль за народ, и огромный накал своих переживаний», – рассказывает автор проекта, маэстро Алан Бурибаев.

Также концерт является выражением любви и признательности всем тем, кто творил нашу оперу вместе с великими композиторами, тем дирижерам, певцам, музыкантам, которые были первыми исполнителями многих произведений и лично знали их авторов.

«Концерт – поклон творчеству таких легенд нашей сцены, как например, Манарбек Ержанов, Канабек и Куляш Байсеитовы, Курманбек Джандарбеков, Гарифолла Курмангалиев, Ануарбек Умбетбаев, Абай Байтугаев, Ришат и Муслим Абдуллины, Каукен Кенжетаев, Шабал Бейсекова, Байгали Досымжанов, Ермек Серкебаев, Роза Джаманова, Эра Епонешникова, Бибигуль Тулегенова, Нариман Каражигитов, Мурат Мусабаев, Шора Умбеталиев, Рахима Жубатурова, Хорлан Калиламбекова, Алибек Днишев, первых дирижеров исторических премьер, Григория Столярова, Леонида Шаргородского, Газиза Дугашева, Валерия Руттера, Тургута Османова, Фуата Мансурова, Толепбергена Абдрашева и очень-очень многих других выдающихся личностей, благодаря кому сегодня наша опера имеет свое неповторимое лицо. Наш концерт – это возвращение к нашим корням, – заключил маэстро.

В концерте примут участие ведущие солисты оперной труппы «Астана Опера», чьи голоса покорили как казахстанскую, так и зарубежную публику, а также замечательный симфонический коллектив оркестра театра, всегда представляющий свое мастерство на высоком уровне.