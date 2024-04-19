Семейный дебошир выстрелил в полицейского в Алматинской области
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Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД
В одном из населенных пунктов местный житель из огнестрельного оружия произвел выстрел в участкового инспектора полиции Енбекшиказахского района.
В результате, правоохранитель, получивший дробовое ранение руки, самостоятельно задержал и обезвредил семейного дебошира.
Стало известно, что гражданин был в алкогольном опьянении и мог причинить вред как себе, так и окружающим людям.
«В действиях мужчины есть признаки уголовного правонарушения, предусматривающего посягательство на жизнь. По данному факту возбуждено досудебное расследование», — констатировали в правоохранительных органах.