Семейный дебошир выстрелил в полицейского в Алматинской области

Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

В одном из населенных пунктов местный житель из огнестрельного оружия произвел выстрел в участкового инспектора полиции Енбекшиказахского района.

В результате, правоохранитель, получивший дробовое ранение руки, самостоятельно задержал и обезвредил семейного дебошира.

Стало известно, что гражданин был в алкогольном опьянении и мог причинить вред как себе, так и окружающим людям.