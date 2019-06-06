Вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества обсудили Алихан Смаилов и Ко По Кун

Экономика
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Первый заместитель Премьер-министра РК - министр финансов РК Алихан Смаилов в рамках Петербургского международного экономического форума встретился с министром торговли и промышленности Республики Сингапур Ко По Куном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

В ходе встречи были обсуждены чувствительные и приоритетные вопросы по Соглашению о свободной торговле услугами и инвестициях между Казахстаном и Сингапуром.



Как отметил Алихан Смаилов, взаимная торговля между обеими странами составляет чуть больше 500 млн долларов США.

"Определенно, у нас есть потенциал для ее наращивания. Формируемая зона свободной торговли должна этому способствовать. У нас есть общая цель подписать такой важный для наших стран договор осенью текущего года", - подчеркнул Алихан Смаилов.

При этом он заявил, что "для Казахстана принципиально одновременное подписание соглашений по товарам и услугам".

Алихан Смаилов добавил, что по товарному соглашению переговоры практически завершены, однако у РК есть опасения по прогрессу в вопросах услуг и инвестиций.



"У казахстанской стороны на сегодня имеется ряд чувствительных вопросов, которые выявлены по итогам состоявшихся переговоров. Например, вопросы перемещения физических лиц, местного содержания, экспроприации, охвата соглашений и применения режимных положений", - заявил глава Минфина РК.

Со своей стороны Казахстан готов приложить все усилия для завершения переговоров в обозначенные сроки, отметил он.

"Будущее соглашение станет важным инструментом наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между нашими странами", - резюмировал Смаилов.

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