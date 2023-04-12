Вопросы регулирования предпринимательской деятельности обсудили в Правительстве РК

Правительство, Экономика
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Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел заседание Межведомственной комиссии по регулированию предпринимательской деятельности. В заседании приняли участие депутаты Мажилиса Парламента, представители государственных органов, НПП «Атамекен» и коммерческих организаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: Kazpravda.kz

По информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития, был проведен анализ регуляторного воздействия по вопросу включения в перечень сертифицируемой продукции изделий, ранее не подлежавших обязательной сертификации, и введению обязательного требования по проведению анализа предприятий. Целью введения предлагаемого регулирования является снижение объемов ввоза и производства потенциально небезопасной продукции.

На сегодня в республике радиаторы отопления и изделия из природного камня не подлежат обязательной сертификации, вследствие чего данные виды строительной продукции несут в себе потенциальные риски, поскольку их безопасность ничем не подтверждается.

Введение предлагаемого регулирования предусматривает утверждение нового актуализированного технического регламента «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» с включением в перечень строительных материалов, подлежащих обязательному сертифицированию изделий из природного камня и радиаторов отопления. В связи с этим члены Межведомственной комиссии одобрили результаты анализа регуляторного воздействия при введении требований к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий.

В ходе заседания также был рассмотрен вопрос по результатам анализа регуляторного воздействия в части разработки и введения законодательных изменений, регламентирующих административную ответственность провайдеров за расхождение заявленных и фактических параметров фиксированного Интернета более чем на 20%.

Проведенный Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности анализ показал, что сегодня нет четких представлений о количественных показателях параметров качества связи. Для решения данного вопроса были разработаны соответствующие поправки, определяющие параметры качества предоставления услуг связи.

Во время разработки показателей был изучен международный опыт. Таким образом существующий показатель в 70% от скорости, указанной в тарифном плане, является недостаточным в сравнении со средними показателями развитых стран мира. На этом основании проблему планируется решить путем увеличения показателя минимальной скорости интернета.

По итогам 2022 года Минцифры было проведено 1175 внеплановых проверок. В последние 3 года наблюдается значительный рост количества проверок качества связи, указывающих на наличие определенных проблем, одним из способов решения которых является пересмотр действующих показателей качества связи. Предлагаемый показатель достижим. Проводимые замеры в течение последнего года доказывают это. Операторам следует проводить работы, направленные на модернизацию своей инфраструктуры для дальнейшего перехода на показатель в 90%.

Учитывая вышеизложенное, Ерулан Жамаубаев напомнил, что по поручению главы государства качественными сотовой связью и интернетом должны быть обеспечены все города и районные центры, а также республиканские и областные автодороги.

Межведомственная комиссия одобрила результаты анализа регуляторного воздействия в части разработки и введения законодательных изменений, регламентирующих административную ответственность провайдеров за расхождение заявленных и фактических параметров фиксированного Интернета более чем на 20%.

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