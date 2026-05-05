Вопросы защиты прав инвесторов рассмотрели в правительстве

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел совещание по вопросам защиты прав инвесторов, устранения барьеров при реализации инвестиционных проектов и усиления работы по привлечению иностранного капитала в рамках реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Премьер-министр отметил, что сохраняются вопросы, требующие системного подхода и более оперативного реагирования со стороны госорганов и организаций. Имеются факты формального подхода и наличия административных проволочек на местах при рассмотрении поступающих обращений инвесторов и представителей бизнеса, что недопустимо.

«Каждый поступающий запрос инвестора по сути является сигналом, за которым стоят решения о размещении капитала, открытии новых и расширении действующих производств, создании новых рабочих мест. Поэтому оперативное урегулирование возникающих вопросов инвесторов – это показатель эффективности работы государственного аппарата по линии привлечения инвестиций. Будут приниматься самые жесткие меры в отношении должностных лиц госорганов, которые занимаются отпиской обращений и перекладыванием ответственности. Это же касается и руководителей национальных компаний и субъектов квазигосударственного сектора. Двусмысленности быть не должно – каждое обращение инвестора требует конкретного и объективного решения», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр указал на системный характер причин, сдерживающих реализацию инвестиционных проектов. Отмечено, что ключевые проблемы связаны с недостаточной координацией между госорганами, размытым разграничением ответственности, нарушением регламентированных сроков оказания госуслуг и слабым контролем на местах.

Особое внимание уделено работе акиматов. Региональным руководителям поручено в ручном режиме сопровождать ключевые инвестпроекты, своевременно устранять возникающие барьеры и не допускать формального подхода при предоставлении инвесторам земельных участков, инфраструктуры и разрешительных документов.

Также отмечены медленные темпы наполнения Национальной цифровой инвестиционной платформы. На сегодня в НЦИП включено более 3 тыс. проектов на общую сумму порядка 100 трлн тенге. Более 400 проектов еще не загружены в систему, что искажает реальную картину в регионах.

«В условиях глобальной борьбы за инвестиции, согласно поставленным Президентом задачам, нам необходимо обеспечить стабильный благоприятный инвестиционный климат. Поэтому следует продолжить систематизацию процесса привлечения инвестиций в национальную экономику и сопровождения реализации инвестпроектов. В данном контексте цифровизация процессов является одним из ключевых инструментов», — подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам совещания Премьер-министр дал ряд поручений.

- По вопросам реализации инвестиционных проектов: провести ревизию законодательства на предмет выявления и устранения административных барьеров. По итогам анализа обращений принять меры по совершенствованию нормативных правовых актов на основе выявленных закономерностей и институциональных ограничений.

- По обращениям инвесторов: наладить системную работу по их мониторингу по принципу «одного цифрового окна» и оперативному реагированию с применением инструментов искусственного интеллекта. Завершить включение всех инвестпроектов в НЦИП, а также ускорить запуск мобильного приложения платформы с функционалом обмена сообщениями между инвесторами и госорганами. Все реализованные и реализуемые в стране инвестиционные проекты должны быть консолидированы в едином цифровом контуре.

- По усилению работы на внешнем периметре: Kazakh Invest совместно с МИД поручено оперативно решить организационные и кадровые вопросы для полноценного запуска зарубежных представительств, а также обеспечить стандартизацию работы всех заграничных офисов Kazakh Invest.

- По инвестиционным контрактам и земельным вопросам: разрешительные документы инвесторам поручено предоставлять по пакетному принципу, с кардинальным сокращением сроков согласования и подписания инвестиционных контрактов. Также необходимо интегрировать разрозненные информационные системы по управлению земельными ресурсами в едином цифровом контуре.

- Во всех ЦОНах должны быть открыты специализированные окна для обслуживания инвесторов с предоставлением госуслуг в приоритетном и ускоренном порядке. Включить директоров областных и районных ЦОНов в состав региональных инвестиционных штабов.

- Национальной палате предпринимателей «Атамекен» необходимо утвердить единый регламент взаимодействия с госорганами, организациями и отечественными инвесторами.

- Поставлена задача выработать подходы к предоставлению налоговых преференций инвесторам исходя из принципов адресности, экономической целесообразности и уже оказанных нефискальных мер господдержки.