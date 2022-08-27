Воры 12 часов просидели в заблокированной кабельной шахте в Нур-Султане

Серийных похитителей кабеля по горячим следам задержали в Нур-Султане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.

Полицейские района Алматы совместно с сотрудниками службы безопасности АО «Астана РЭК» задержали преступную группу, которая похитила медный кабель из подземного канала.

«Преступную троицу, которая проникла в кабельный канал в одном из районов города, заметили в объективе камеры видеонаблюдения сотрудники охраны. В подземном канале группа мужчин находилась 11-12 часов. Чтобы преступники не сбежали, служба охраны закрыла люк и вызвала полицию», – рассказали в ДП.

Мужчины были задержаны в шахте кабельного канала с 70 метрами срезанного медного кабеля.

Подозреваемые дали признательные показания, проводится досудебное расследование по уголовной статье «Кража». Проверяется причастность задержанных к аналогичным преступлениям на территории города.

По информации Астана-РЭК, из-за противоправных действий злоумышленников компании причинен ущерб на 2,8 млн тенге. С начала года в Астана-РЭК зарегистрировано 3 факта повреждения кабельной линии электропередачи и хищения медного экрана с силовых кабелей, добавили в полиции.