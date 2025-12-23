Воспитать защитников

Статьи,Общество
333
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Семья Максутовых – яркий пример преданности делу и истинного патриотизма. В современном мире, где ценнос­ти часто подвергаются сомнению, нужно говорить о людях, для которых долг, честь, любовь к Родине – важнейшие понятия.

фото из архива семьи Максутовых

Талгат и Карлыгаш Максутовы служат Отечеству и воспитывают четверых детей. Глава семьи майор Талгат Максутов – замес­титель командира войсковой части 99280 по воспитательной и идеологичес­кой работе, в Вооруженных силах с 2012 года. Служба для него – не просто работа, а призвание.

Организация, порядок, точность – вот принципы, которыми он руководствуется во всем. В его обязанности входит широкий спектр задач: профилактика правонарушений, работа с ветеранами, военно-патриотическое воспитание молодежи, поддержание морального духа военнослужащих... Талгат Маратович активно сотрудничает с органами власти и правопорядка, а также с религиозными организациями, стремясь создать благоприятную атмосферу в воинском коллективе и за его пределами.

Его супруга Карлыгаш Максутова – не только надежный тыл семьи, она помощник руководителя по организации работы с военнослужащими и их семьями в войсковой части 28738.

– Она активная, умная, боевая, целеустремленная. Эти качества в ней мне всегда нравились и нравятся, – с гордостью говорит супруг.

До прихода в армию в 2021 году Карлыгаш Турсыновна была преподавателем, но, будучи в очередном декретном отпуске, поняла, что хочет большего. Сейчас она решает бытовые и социальные проб­лемы военнослужащих, помогает их женам устроиться на работу и определить детей в детские сады и школы. Она также является активным членом женсовета войс­ковой части 28738, где оказывает поддержку молодым семьям.

Все свободное время, которого не так уж и много, супруги проводят вместе с детьми. Семнадцатилетний Бекназар – многократный призер по шинкиокушинкай каратэ, участник военных соревнований по таэквондо и талантливый домбрист. Пятнадцатилетний Бекарыс увлекается шахматами и футболом, а еще хорошо поет. Он мечтает пойти по стопам родителей и стать военным или полицейским. Тринадцатилетний Бекжан также занимается шинкиокушинкай каратэ и футболом, а самая младшая – шес­тилетняя первоклассница Ирада – увлекается рисованием.

Талгат старается дать детям хорошие знания, привить разные навыки, например, учит ребят строительным и ремонтным работам. Дети очень гордятся, что их родители – защитники Родины.

За преданность выбранному делу Талгат Максутов награжден медалью «За безупречную службу»: уже десять лет прошло, как он принял воинскую присягу. А заслуги Карлыгаш в уходящем году отмечены нагрудным знаком Министерства обороны «Отан қорғаушының аяулы жары».

Глава семьи увлекается легкой атлетикой, хоккеем, чтением исторических книг и катанием на коньках, а супруга любит танцы, бег и теннис. Вместе они занимаются благотворительностью, помогая малообеспеченным и многодетным семьям, а также детскому дому. В этой деятельности им оказывает поддержку сообщество автолюбителей «Еstima Семей».

Молодым людям, размышляю­щим над тем, идти служить или нет, Талгат Максутов советует помнить, что армия воспитывает ответственных граждан и настоя­щих мужчин. «Главная наша цель – сохранять единство и Родину защищать!» – говорит он.

#семья #патриотизм #семья Максутовых

Популярное

Все
Научиться управлять теплом
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
Лист ожидания – шанс на спасение
Набрал штрафов почти на миллион!
Еще 12 лицензий
Не по-детски опасны
Покорили интеллектуальный олимп
Завершено строительство объектов дополнительного образования
«Я казах от земли...»
Турнир высокого уровня
Защита бизнеса – в приоритете
Высокая миссия
Два донора помогли двенадцати казахстанцам
Отличный результат
Наука и бизнес: эффективный тандем
Кристально чист для высокого напряжения
На пути к благополучию
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Путевка в жизнь
Воспитать защитников
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Руками к надежде
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Новую электроподстанцию запустили в Астане
В Павлодарской области нотариусы окажут содействие в борьбе с преступностью
Самый большой каток в Казахстане примет туристов
Казахстан в орбите доверия мировых лидеров
Город, который благоухает лавандой
Получи и путешествуй
Преемственность поколений – опора Satbayev University
Сверхвысотная башня Джидды уже достигла отметки в 80 этажей
Переход к однопалатной модели ускорит процесс принятия законов: политолог о парламентской реформе
Формировать гражданскую ответственность
Центр академического превосходства
Мы – вместе!
В Казахстан впервые поставлено авиатопливо мирового стандарта
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Новый центр мировой металлургии

Читайте также

Интеграция должна приносить практическую пользу
Сотрудничество будет укрепляться
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
Будни добровольцев

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]