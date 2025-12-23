Талгат и Карлыгаш Максутовы служат Отечеству и воспитывают четверых детей. Глава семьи майор Талгат Максутов – замес­титель командира войсковой части 99280 по воспитательной и идеологичес­кой работе, в Вооруженных силах с 2012 года. Служба для него – не просто работа, а призвание.

Организация, порядок, точность – вот принципы, которыми он руководствуется во всем. В его обязанности входит широкий спектр задач: профилактика правонарушений, работа с ветеранами, военно-патриотическое воспитание молодежи, поддержание морального духа военнослужащих... Талгат Маратович активно сотрудничает с органами власти и правопорядка, а также с религиозными организациями, стремясь создать благоприятную атмосферу в воинском коллективе и за его пределами.

Его супруга Карлыгаш Максутова – не только надежный тыл семьи, она помощник руководителя по организации работы с военнослужащими и их семьями в войсковой части 28738.

– Она активная, умная, боевая, целеустремленная. Эти качества в ней мне всегда нравились и нравятся, – с гордостью говорит супруг.

До прихода в армию в 2021 году Карлыгаш Турсыновна была преподавателем, но, будучи в очередном декретном отпуске, поняла, что хочет большего. Сейчас она решает бытовые и социальные проб­лемы военнослужащих, помогает их женам устроиться на работу и определить детей в детские сады и школы. Она также является активным членом женсовета войс­ковой части 28738, где оказывает поддержку молодым семьям.

Все свободное время, которого не так уж и много, супруги проводят вместе с детьми. Семнадцатилетний Бекназар – многократный призер по шинкиокушинкай каратэ, участник военных соревнований по таэквондо и талантливый домбрист. Пятнадцатилетний Бекарыс увлекается шахматами и футболом, а еще хорошо поет. Он мечтает пойти по стопам родителей и стать военным или полицейским. Тринадцатилетний Бекжан также занимается шинкиокушинкай каратэ и футболом, а самая младшая – шес­тилетняя первоклассница Ирада – увлекается рисованием.

Талгат старается дать детям хорошие знания, привить разные навыки, например, учит ребят строительным и ремонтным работам. Дети очень гордятся, что их родители – защитники Родины.

За преданность выбранному делу Талгат Максутов награжден медалью «За безупречную службу»: уже десять лет прошло, как он принял воинскую присягу. А заслуги Карлыгаш в уходящем году отмечены нагрудным знаком Министерства обороны «Отан қорғаушының аяулы жары».

Глава семьи увлекается легкой атлетикой, хоккеем, чтением исторических книг и катанием на коньках, а супруга любит танцы, бег и теннис. Вместе они занимаются благотворительностью, помогая малообеспеченным и многодетным семьям, а также детскому дому. В этой деятельности им оказывает поддержку сообщество автолюбителей «Еstima Семей».

Молодым людям, размышляю­щим над тем, идти служить или нет, Талгат Максутов советует помнить, что армия воспитывает ответственных граждан и настоя­щих мужчин. «Главная наша цель – сохранять единство и Родину защищать!» – говорит он.