Войлочный стиль от казахских кутюрье

...Шугыла, рассматривая себя в зеркале, долго примеряет айыркалпак – высокий колпак с изогну­тыми кверху полями. Традиционный женский головной убор из войлока девушке явно к лицу. Он служит отличным дополнением к пальто из войлока, отделанному казахским национальным узором.

Наряд получился стильным, уникальным и неповторимым. Можно смело выходить из дома, будучи в полной уверенности, что не случится конфуз, какой обычно испытываешь, встречаясь с человеком в точно таком же платье или костюме из серии масс-маркет.

– Я часто надеваю валяные шапки и береты, пальто, жилеты, пиджаки, – рассказывает учащаяся 1-го курса колледжа «Парасат» Шугыла Бейсбек. – В моем гардеробе есть войлочные варежки, шарфы. По дому всегда хожу в байпаках. Это обувь из войлока или, как его еще называют, вареной шерсти – природного экологически чистого материала. Ногам всегда тепло, сухо и комфортно.

Арт-войлок стремительно ворвался в нашу жизнь, придав гардеробу модниц индивидуальность. Каждая вещь – ручной работы и изготавливается, как правило, в единственном экземпляре. Даже если мастер захочет повторить особо приглянувшуюся модель, при всем желании сделать точную копию не получится.

Одеждой из войлока Бейсбековы занимаются полтора десятилетия. Это одно из направлений, в котором работают три поколения художников и мастеров народного прикладного искусства. Супруги Болатбек Бейсбеков и Куляш Айдарбекова, их дети, снохи и внуки создают картины из различных материалов, пишут портреты и пейзажи, мастерят изделия из кожи, войлока, меха и подручных материалов. В большой семье сразу шесть человек – члены Союза художников Казахстана!

Свой просторный дом они превра­тили в творческую мастерскую, художественный салон и выставочный зал. Двери дома-галереи открыты для коллег по цеху, туристов, включая иностранных, студентов художественно-графического факультета ЮКУ им. М. Ауэзова и учащихся Колледжа искусств и дизайна им. А. Кастеева. Они проходят здесь студенческую практику, участвуют в мастер-классах, изу­чают народные традиции. Такое погружение в будущую профессию позволяет учиться на примере маститых художников, пробовать себя в разных направлениях изобразительного и народно-прикладного искусства.

– Студентам у нас нравится, – говорит Болатбек Бейсбеков. – Иначе они бы не задерживались надолго. Нас такая увлеченность творчеством только радует. Заметил: молодежь изначально думает о том, чтобы будущая профессия имела прикладной характер. Это здорово и правильно, а мы в свою очередь пытаемся внушить молодым, что все у них получится. Советуем в творчестве опираться на казахские народные традиции – это наше национальное богатство, вобравшее в себя особенности культуры и традиций казахов. Взять тот же войлок, работа с которым предоставляет безграничные возможности.

Болатбек Бектасович признается, что участие в проекте по возрождению войлоковаляния перевернуло творческое сознание всей семьи. Пришло понимание: использование народных традиций в сочетании с современными технологиями позволяет наиболее полно отразить этническую самобытность. Это как раз то, чем наша страна интересна для иностранцев. Так постепенно интерес к исконному для кочевников материалу увлек и объединил всех членов большого семейства.

– Дочь Акбота, которая сейчас проживает в Астане, первой увлеклась дизайном одежды из войлока, – рассказывает глава династии, объединившей три поколения, Болатбек Бейсбеков. – Постепенно войлок стал семейной любовью. Конечно, этот материал мы использовали и раньше, получив первые уроки работы с материалом от моей мамы. Она же в детстве получила навыки войлоковаляния от своих мамы и бабушки. Иногда я думаю: как хорошо, что самая древняя техника изготовления текстиля на Земле дошла до наших дней. И нашу миссию вижу в том, чтобы продолжать традиции предков, вносить что-то новое, что позволит ремеслу развиваться и дальше.

Изначально войлок Бейсбековы использовали для изготовления текеметов, декоративных панно, бижутерии и прочих аксессуа­ров. С появлением моды на одеж­ду из природного материа­ла войлоковаляние переживает второе рож­дение, во многом превращаясь из жизненно необходимого ремесла в яркую форму художест­венного выражения.

Чтобы привлечь внимание и показать, насколько одежда и обувь из войлока может быть современной, оригинальной и функциональной, на семейном совете даже решили устроить модный показ. Специально для него разработали и изготовили авторскую коллекцию, все вещи из которой практически сразу раскупили.

– Мы даже не ожидали, что жилеты из войлока, пальто, головные уборы, тончайшие шарфы, выполненные в технике валяния по натуральному шелку, окажутся настолько востребованными, – говорит Куляш Айдарбекова. – Конечно, это нас вдохновило. Появились первые заказы, за выполнение которых взялись дочери и снохи, а теперь и внуки помогают. Работа эта сложная, требует не просто сноровки, но и терпения. Одному справиться сложно, всегда легче, когда есть помощник.

Наблюдая со стороны за тем, как ловко мастерица управляется с шерстью, выкладывая волокнами рисунок будущего пальто, о трудностях даже не думаешь. Точно так же, сразу, не поймешь, разглядывая легкие и почти воздушные яркие наряды, что сделаны они из войлока и не имеют ни единого шва. А ведь за этой легкостью стоит долгий процесс – от разработки дизайна до валяния войлока, требующий не только таланта, но и усилий.

– Идея очередного наряда, а ее мы черпаем в народном фольклоре и национальном стиле, долго и бурно обсуждается на импровизированном семейном художественном совете, – улыбается невестка Мадина Ахметова. – Если все одобрено, тогда дальше каждый работает над эскизом самостоятельно. Мне нравится «вплетать» в полотно войлока классические растительные орнаменты.

Мода на изделия из войлока пробудила желание использовать старинные приемы и традиции. Мастера прикладного искусства сами красят шерсть природными красителями, подбирая для изделий гармоничные цвета, экс­периментируют, сочетая войлок с натуральными тканями. Так удается получить эксклюзивные вещи – те же воздушные нежные шарфы, выполненные техникой валяния войлока по натуральному шелку. Ни одна модница не откажется заиметь такой аксессуар в своем гардеробе.

– Одежда, выполненная в нацио­нальном стиле, с каждым годом становится все популярнее, – считает Мадина Ахметова. – Этнические наряды стали неотъемлемой частью женского гардероба, в основе создания которого лежит история казахского народа.