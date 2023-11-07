Войлок – дело тонкое

Культура
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Жанат Сисекенова

В Актюбинском областном историко-краеведческом музее открылась выставка работ школьной учительницы.

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Гаухар Мурзалинова – учительница художественного труда и изобразительного искусства средней школы № 40 города Актобе. Три года назад она впервые выставила на суд столичных любителей народного творчест­ва свои работы. Тогда ее труд оценил Ермек Асылханов – президент Союза дизайнеров Казах­стана, и именно с его легкой руки художница вскоре стала членом Евразийского союза дизайнеров.

Ее работы включены во второй, четвертый и пятый тома сборника «Бабалар аманаты». Если предыдущие издания были посвящены Ахмету Байтурсынулы, то в этом году сразу трем датам – 100-летию Турецкой Республики, 30-летию Международной организации ТЮРКСОЙ и 110-летию Динмухамеда Кунаева.

Гаухар очень благодарна автору сборника Канагату Кодекову, который делает большое дело, поддерживая и пропагандируя достижения школьных учителей художественного труда. Сама мастерица родом из маленького городка Эмба. Выпускница актюбинской школы-интерната для одаренных детей им. М. Кусаинова, она рисует и шьет. Из всего ассортимента сырья, применяемого в декоративно-прикладном искусстве, предпочитает работать с шерстью, которую заказывает в Таразе.

В своих работах использует войлок зеленого, голубого, крас­ного, желтого, сиреневого, фио­летового, розового цветов, радующих глаз. И почти не берет в руки сырье черного, коричневого или темно-синего цвета. Возможно потому, что хочет настраивать людей на радостный добрый лад, делиться позитивным настроем.

– Концентрируясь на очередной работе, всегда вспоминаю свою бабушку. Чувствую ее невидимое, но осязаемое присутствие рядом. Она была мастерицей на все руки. В нее пошел и мой отец. Мама 42 года была учительницей казахского языка и литературы. Есть и ее вклад в мое становление как творческой личности, – рассказывает Гаухар.

Своим опытом и знаниями обладательница звания «Үздік педагог РК-2021» щедро делится­ с учениками. Юные таланты, коллеги и любители казахских ремесел с большим интересом знакомятся в эти дни с картинами художницы. Комплименты заряжают ее вдохновением, таким нужным для воплощения новых замыслов.

#выставка #музей #Учительница #войлок #Гаухар Мурзалинова

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