Фото: otyrar.kz
Происшествия
Возобновляются поиски утонувших в Туркестанской области индийских студентов

В Туркестанской области возобновляются работы по поиску тел двух студентов из Индии, утонувших в каньоне реки Аксу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

 

Уровень воды и скорость течения упали почти на треть. Поэтому руководство Департамента по чрезвычайным ситуациям области приняло решение о возобновлении поисков.

Напомним, трагедия произошла 26 июня вечером. 22 человека (преподаватель и 21 индийский студент Южно-Казахстанской медицинской академии) приехали отдыхать в Аксу-Жабаглинский заповедник. Во время купания в реке в каньоне Аксу двух парней затянуло в водоворот.

Позже в Сети распространилась видеозапись, сделанная буквально за несколько мгновений до трагедии. На кадрах, которые сняли сами студенты, видно, как группа молодых парней отдыхает на реке в каньоне Аксу. На фоне играет веселая индийская песня, парни танцуют и даже не замечают, как одного из друзей уносит в водоворот. Парень пытается сопротивляться сильному течению, но безуспешно. Друзья, заметившие утопающего, берутся за руки и пытаются помочь. После этого видео обрывается.

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