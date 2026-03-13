Это время для перезагрузки, смены привычек, улучшения отношений и создания позитивного настроя. Одной из главных традиций этого дня является весеннее обновление окружающего пространства – символ продолжения жизни и движения вперед. Кроме того, важно уделить внимание уборке дома и мысленному очищению, избавившись от ненужного и освободив место для нового.

Мартовским утром в столице еще по-зимнему свежо. Снег только начинает отступать, воздух остается морозным и прозрачным. Весна здесь приходит осторожно, будто проверяя готовность города к переменам. А вот на юге страны уже слышен настоящий весенний шум: поют птицы, во дворах звучит смех детей, люди выходят высаживать деревья и цветы целыми семьями и коллективами.

Жаңару күні – День обновления, праздник, который не просто отмечают, а создают свои­ми руками.

Саженец в ладонях кажется почти невесомым. Но в нем – будущее. Его осторожно опускают в землю, присыпают, поливают. И в этот момент каждый невольно думает о чем-то своем: о прошедшей зиме, пережитых трудностях, надеждах, которые хочется воплотить. Весна в степи всегда была временем особого волнения. После долгих месяцев холода природа, а вместе с ней и человек словно заново учились жить.

– День обновления символизирует экологическое сознание и созидательную деятельность человека, – говорит доктор исторических наук, профессор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Махсат Алпысбес. – Посадка деревьев – древняя традиция встречи нового года.

Сегодня эта символика обретает новое звучание. Экологические акции, благоустройство дворов, участие молодежи в общественных инициативах превращают философию Наурыза в конкретное гражданское действие.

Но смысл Жаңару күні гораз­до глубже. В казахской традиции весна всегда была временем примирения. Останавливались даже военные конфликты. Люди возвращали долги, мирились, навещали старших, делились последним с нуждающимися. Очищение двора означало очищение мыслей, молодая зелень – новые надежды.

– Чтобы понять, почему этот день так важен, нужно обратиться к истории – непростой и полной испытаний, – напоминает старший научный сотрудник Института истории и этнологии им. Ш. Уалиханова кандидат исторических наук Салтанат Асанова.

В XX веке казахский народ оказался на грани исчезновения на собственной территории. Если в начале столетия численность казахов составляла около шести миллионов человек, то к середине века вследствие голода, репрессий, войн и массовых переселений сократилась примерно до полутора миллио­нов. В Казахской ССР казахи составляли лишь около 29% населения. Речь шла не просто о демографическом кризисе – существовал реальный риск ассимиляции, утраты языка, культурной памяти и традиционного уклада.

Тем не менее народ выстоял. Сохранился благодаря семье, родственным связям, уважению к предкам и духовным опорам, среди которых – праздник весеннего обновления.

Празднование Наурыза было запрещено в 1926 году и вернулось в общественную жизнь только в конце 1980-х. Уже в годы независимости он стал символом нацио­нального возрождения.

– Наурыз – не просто праздник весны. Это точка отсчета социальных и хозяйственных циклов, период перехода из одного состоя­ния в другое. Его сохранение свидетельствует о непрерывной связи поколений и культурной памяти народа, – подчеркивает Салтанат Асанова.

По мнению исследователя, сегодня Казахстан вновь переживает сложный цивилизационный переход – к цифровому обществу, новым экономическим моделям и социальным отношениям. В этих условиях обращение к традиционным ценностям становится источником устойчивости и уверенности в будущем.

Символика Жаңару күні получает новое содержание. Посадить дерево – значит поверить в завтрашний день, в то, что он будет лучше сегодняшнего. Уборка двора предполагает ответственность за пространство вокруг. Помириться – значит сохранить общество.

Наурыз объединяет людей разных поколений и этносов. И напоминает: весна приходит сама, а вот начать новую жизнь – всегда чье-то конкретное решение. Весной природа, а вместе с ней и человек будто делают глубокий вдох и начинают все сначала.

...Рядом со взрослыми, которые аккуратно присыпают землей корни молодых саженцев, стоит мальчик лет семи. Он держит в руках маленькую лопату – все еще слишком большую для него. Он еще не знает, что такое «национальная идентичность», «историческая память», «экологическое сознание». Но уже делает свой первый выбор – помогает посадить дерево, которое будет расти дольше, чем длится его детство. И, возможно, именно в таких простых весенних приметах и действиях рождается важное для каждого человека чувство полноты и радости жизни.