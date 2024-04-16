Возрождение культуры чтения – часть работы по интеллектуальному развитию нации

Насколько актуальна для Казахстана проблема упадка культуры чтения и как в ее решении сможет помочь Национальный день книги, – в нашем новом «Эксперт-совете».

фото из открытых источников

Теряя литературу, мы теряем мозги

Данияр Ашимбаев, политолог, член Национального курултая, один из авторов инициативы учреждения Национального дня книги

Проблема утраты культуры чтения на самом деле имеет очень много граней. Начнем с самого очевидного: сильно ухудшается качество критического мышления у населения. Это напрямую связано с тем, что люди перестают читать и писать даже на уровне сообщений в мессенджерах.

Раньше люди писали и читали письма – это тренировало навык формулирования мыслей, наблюдения, осмысления, восприятия письменного текста, в целом тренировало навыки эффективной коммуникации и мышления.

Потом все это сократилось до SMS. А теперь и их никто не пишет. Даже чтобы донести прос­тую мысль, люди записывают аудио- или видеосообщения, и даже в них не могут внятно сформулировать, что же они хотят сказать. Мы видим это даже на примерах публичных людей, чиновников, которые, имея вроде бы отличное образование, владея информацией, содержательно ответить, допустим, на вопросы журналистов не могут.

Сокращение потребления письменного текста, которое происходило постепенно последние десятилетия, ухудшает качест­во восприятия и осмысления информации, структурирование мыслительного процесса, и это плохо влияет на общее интеллектуальное развитие человека.

Нужно работать над тем, чтобы заново интегрировать чтение в жизнь людей, заново приучать к печатному слову. Нужно отвлечь людей от засорения голов контентом из соцсетей.

Я ни в коем случае не говорю, что соцсети – это плохо, у них есть своя функция. Но, пользуясь ими, люди не контролируют потребляемую информацию. Например, можно выбрать любую книгу на полке, и это будет целиком и полностью ваш выбор. Лента в соцсетях – это то, что за вас выбрали маркетинговые алгоритмы, вы фактически отдаете свой мозг под внешнее управление. Кроме того, соцсети формируют и закрепляют «клиповое мышление», они не помогают в накоплении знаний, осмыслении реальности.

Другая грань проблемы: пропали не только читатели, но и писатели. У современного Казахстана практически нет своей современной литературы. Последние наши «современные классики», которых массово читали, – это писатели из советского еще времени, те же Ауэзов, Муканов, Есенберлин и другие. Но последние 30 с лишним лет независимого развития не дали стране ни одного писателя такого же уровня узнаваемости и читаемости.

Наши писатели, творческая интеллигенция, кажется, больше известны какими-то «внутрицеховыми» разборками, общественной деятельностью, чем книгами. Удивительно, но за все эти годы у нас не появилось даже своей массовой популярной литературы – тех же детективов, романов, фэнтези. Поэтому браться надо не только за читателей, но и писателей.

К сожалению, надо констатировать, что, потеряв литературу, страна потеряла мозги. Когда нет элементарных навыков формулировать мысли, воспринимать тексты более сложные, чем картинки с подписями, трудно говорить об интеллектуальном, культурном, социальном развитии народа.

Нужно пересматривать государственную политику в этой сфере. И Национальный день книги должен стать частью этой большой системной работы. Не должно быть так, что, вот, сос­тоится праздник книги, и на одной этой дате вся активность замкнется. Так толку не будет. Нужно создавать благоприятную среду для читателей, писателей, издателей. Стимулировать интерес к книгам. Во всех смыслах «продавать» людям литературу.

Пропаганду чтения нужно вести в различных форматах и постоянно, и заниматься ею должны все – от библиотек до Президента.

Например, есть такой замечательный механизм, как книжные челленджи. Люди хорошо реагируют на книжные рекомендации от известных людей: Президент, министры, ученые, писатели, блогеры, артисты, другие известные фигуры могут регулярно рассказывать, что они читают, составлять списки любимых книг, делиться произведениями, которые произвели на них впечатление, оказали влияние на жизнь, характер. Неплохо было бы литературные чтения устраи­вать, в том числе публичные с участием известных людей. Даже министры могли бы в школы на классные часы ходить и читать книги вслух.

Детей часто водят на экскурсии в библиотеки, и это очень хорошая практика, но часто к ней относятся формально – детей собрали, прочитали скучную лекцию, провели по залам. Малоэффективное времяпрепровож­дение для всех участников. Но можно же сделать такие экскурсии событием, увлечь, подготовить квест, конкурсы. Показать, что книги – это интересно.

В пересмотре нуждается государственная политика в сфере поддержки авторов и книжного рынка.

Можно выделять на конкурс­ной основе гранты авторам, начинающим писателям – и чтобы решение принимало не только «компетентное жюри» из числа широко известных в узких кругах официальных литераторов, но и сами читатели. Проводить какие-то фокус-группы для написанных произведений, и те, которые «залетят» аудитории, – поддерживать, издавать, распространять в бумажном, электронном формате.

Для того чтобы появлялись новые авторы, должны быть доступные для них каналы прод­вижения. Когда-то ими были литературные журналы, молодежная периодика. Это довольно дорогое удовольствие, но если мы хотим развивать писательское сообщество за пределами строго иерархичного Союза писателей, поднимать литературную критику, то надо подумать об их возрождении. Имеет смысл рассмотреть вопрос налоговых льгот для книгоиздателей на выпуск казахстанской литературы, снять некоторые ограничения по рекламе для такой периодики. Почему банки имеют льготы, а книгоиздание и книготорговля – нет?

Нужно перестать «бить по рукам» писателей, диктуя им, о чем можно писать, а о чем нельзя. Ханжество здесь неприемлемо, и запреты не работают. Если какая-то тема востребована у аудитории, читатели найдут авторов – не своих, так зарубежных, которые эту потребность закроют. Книги пишутся для читателя, и нужно давать ему то, что он хочет. Не идти на поводу, конечно, заполняя рынок низкопробным чтивом, но все-таки издавать произведения на востребованные темы, произведения, которые будут читать.

Что касается господдержки издания книг, то тут государству нужно сначала определиться, какой своей литературы нам не хватает для нужд образования, просвещения. Если на какую-то тему есть хорошая, релевантная зарубежная литература, то нет смысла изобретать велосипед – можно издавать, переводить то, что есть. Но есть темы, по которым за нас никто не напишет. Так, нам остро не хватает читабельной научной, научно-популярной литературы (особенно на казахском языке) по самым разным направлениям – от геологии и географии до культурологии и краеведения. Собственно, у нас немало до сих пор актуальной классики на эти темы, но она не переиздается, найти ее в свободном доступе почти невозможно.

Доступность литературы, кстати, тоже очень важный момент для повышения читательской активности. Здесь не нужно упираться только в бумажные книги. Нужно создавать электронные библиотеки, базы данных с вос­требованной оцифрованной литературой.

Что касается даты для Нацио­нального дня книги, то на эту тему у нас еще будут обсуждения, на которых предложим оптимальные варианты. По международному опыту логично было бы приурочить его ко дню рождения, так сказать, главного в стране автора. У нас это Абай, но его день рождения в августе, в самый разгар каникул – не самое удачное время для праздника, который должен больше всего захватить именно учащуюся молодежь.

Если мы хотим, чтобы Нацио­нальный день книги действительно сработал, помог начать возрождать культуру чтения в Казахстане, для даты празднования нужно выбрать такую хронологию, которая обеспечит максимальную вовлеченность людей в мероприятия в рамках этой даты.

Печальная статистика сегодняшнего дня

Азамат Акатаев, главный эксперт Института общественной политики

На фоне стремительного развития технологий и разнообразия развлечений мы сталкиваемся с тревожной тенденцией – пос­тепенным угасанием интереса к книгам и чтению. Бумажные книги проигрывают конкуренцию гаджетам, социальным сетям и развлекательным прог­раммам. Многие предпочитают просматривать короткие статьи и видеоролики, нежели углуб­ляться в книгу.

Действительно, казахстанцев сложно назвать книголюбами. По результатам исследования Института общественной политики, проведенного в конце 2023 года, 52% казахстанцев не хватает времени на чтение, а 21,4% опрошенных и вовсе не любят читать. Лишь 26,5% прочитали в среднем пять книг за последний год.

Книги чаще читают представители старшего поколения. Женщины читают немного больше мужчин, горожане больше сельчан, но в целом разница между группами небольшая.

В число наиболее читающих регионов входят Восточно-Казахстанская (11 книг в среднем), Северо-Казахстанская (7) и Акмолинская (6) области. Наименее читающими оказались Шымкент (4), области Улытау (4) и Жетысу (4).

По этому показателю Казахстан заметно уступает другим странам. К примеру, во Франции и Канаде читают по 17 книг в год, что в среднем в 3,4 раза больше, чем в Казахстане, в США – 12, в Южной Корее – 11 книг.

Такая тенденция показывает необходимость активных усилий по возрождению культуры чтения. Президент на Национальном курултае в Атырау поддержал идею об учреждении Национального дня книги, нацеленного как раз на это. Такие праздники есть во всем мире: 14 февраля отмечается Международный день дарения книг, 23 апреля – Всемирный день книги и авторского права... Такие инициативы становятся ключевыми моментами в поддержке и развитии культуры чтения.

Нужно понимать, что чтение не только способствует развитию языковых и когнитивных навыков, но и является ключом к развитию критического мышления, расширению кругозора и сохранению культурного нас­ледия. Широкое освещение мероприятий, проводимых в рамках Национального дня книги, в СМИ, позволит привлечь внимание широкой аудитории и повысить осведомленность о важности чтения.

Конечно, не только цифровые технологии стали причиной низкой популярности книг. Так, в Казахстане ощущается дефицит библиотек: с 1995 года их количество снизилось практически в два раза. Слабо развито книгоиздательство: 90% книжной продукции на нашем рынке издано в других странах. Еще одна причина низкой читательской активности – снижение тиража книг и брошюр. Более 80% издаваемых книг приходится на учебники и учебно-методические пособия. Кроме того, наценка на себестоимость книжной продукции в точках продаж составляет, по разным оценкам, от 60% до 100%.

Низкий уровень читательской активности в стране отчасти находит свое объяснение в слабой реализации инициативы по продвижению культа чтения. Чем больше публичности и активности, тем больше вероятность привлечения внимания к чтению и распространению культуры обмена книгами. В этих целях партией «Amanat» был инициирован проект «КІТАП-AMANAT», в рамках которого в каждом регионе страны открыты книжные центры. На их базе проходят различные культурно-просветительские мероприятия, презентации книг отечественных авторов, творческие и литературные встречи.

Национальный день книги станет важным шагом в возрождении культуры чтения в нашей стране. Он поможет привлечь внимание к чтению, повысить интерес к литературе и создать условия для развития культуры чтения в Казахстане. Возрождение культуры чтения – необходимый шаг для сохранения ценностей литературного наследия и развития общества в целом.

Вернуть книгам читателя

Рена Жуманова, поэт, публицист, переводчик, член Союза писателей Казахстана, завотделом прозы литературно-художественного журнала «Простор»

Как отметил Президент Токаев, учреждение Национального дня книги – прекрасная инициатива, но при условии ее наполнения реальным содержанием. Действительно, если качественно продумать логистику и организовать проведение этого праздника не дежурно, а по-настоящему креативно и современно, определенный эффект наверняка будет.

В то же время выставки, челленджи, публичные чтения – это ведь всегда было, и большую работу в этой сфере проводят библиотеки. К примеру, респуб­ликанская акция «Одна страна – одна книга» проводится уже с 2007 года по инициативе Национальной академической библиотеки и Библиотечной ассоциации при поддержке Министерства культуры и информации РК. Задача этой акции – популяризация казахской литературы, повышение интереса общества к чтению, развитие исследовательского интереса к изучению литературного наследия Казахстана.

Нынешний год объявлен годом замечательного детского писателя Бердибека Сокпакбаева, автора повести «Меня зовут Кожа», на которой выросло не одно поколение казахстанцев. Но должна быть и мощная реклама, раскрутка этой темы. Так, в журнале «Простор» в апрельском номере будут опубликованы фрагмент­ этой самой популярной когда-то казахской детской книги, а также интервью с дочерью писателя Самал Сокпакбаевой.

Если люди не читают или читают мало, это не только глобальная проблема современности, но и маркер социального неблагополучия. Основательница парламента писательниц-франкофонов, бессменный колумнист «Молодой Африки» Фавзия Зуари в одном из интервью приводит такую статистику: средний тунисец покупает (прочитывает) не более одной (!) книги в год. И объясняет это она в первую очередь дороговизной книжной продукции.

Конечно, книга должна быть доступна. Прежде всего детская книга. И не только через библиотеки. Именно этот сегмент книжной продукции должен усиленно субсидироваться государством. Нужно больше специальных программ по поддержке и развитию детской литературы. Если привычка к чтению сформирована в детстве, эту песню уже «не задушишь, не убьешь». Желательно пересмотреть и школьные программы по литературе.

Прививать что-либо хорошее гораздо сложнее, чем заразить плохим. Я могу судить о роли чтения в жизни современных казахстанцев по своей многолетней педагогической деятельности. Уже несколько лет мы проводим работу в рамках акции «Читаю­щий колледж». Но станут ли наши студенты действительно читающими, если все ограничить лишь официальными мероприятиями и благостными отчетами перед вышестоящими организациями?

Это ведь воспитание, длительный кропотливый процесс, для которого, как говорится в одном старом фильме, нужно «время и тепло». Капля камень точит. Мы с моими студентами, нап­ример, читаем на уроке вслух – то, что нам нужно в учебном процессе. И я вижу, что многие не просто редко сталкиваются с книгой, а элементарно плохо читают, не знают простых слов и понятий, путаются в историчес­ких реалиях. Все это не только «ягодки» современной системы школьного образования, но и результат оторванности многих казахстанских семей от книги и культуры чтения.

Я, как музыковед, музлитератор, ведущий курс казахской музыкальной литературы, всегда любила книги Ильи Жаканова, в которых масса ценного материала о наших национальных деятелях музыкальной культуры, поданного в художественной форме. Поэтому мне приятно и удивительно было услышать созвучие с моими собственными установками в отношении личности Ильи Жаканова в речи Президента на третьем Национальном курултае.

Самая большая гуманитарная катастрофа современности – тотальная и неотвратимая «гаджетизация». Книга, увы, на определенном этапе перестала быть необходимостью, ее затмили смартфоны и интернет-ресурсы, а еще раньше – телевидение. Читающими в нашем обществе остаются, главным образом, граждане из возрастной категории 40+.

Как и что именно нужно писать, чтобы перетянуть на себя внимание урбанизированной молодежи, для которой телефон – продолжение руки, часть их «я», – это проблема, которая является одной из ключевых для писателей современности. Есть, например, мнение, что нынешний писатель должен стать неким кумиром, идолом, суперзвездой для молодежи, а для этого ему нужны броская внешность и столь же броский слог, мощная харизма и медийная раскрученность.

Нужно в целом поднимать престиж книг и печатных, бумажных журналов. И конечно, престиж самого писательского ремесла. Это можно и должно делать и на уровне системы образования, и на уровне СМИ, телевидения, радио. Думается, наш Президент Касым-Жомарт Токаев, будучи сыном писателя, основоположника казахского детектива Кемеля Токаева, заинтересован в подъеме авторитета этой профессии. Чтобы не предложение превышало спрос, а наоборот. Чтобы иронично-горькие строки «поэты пишут для поэтов, но им сочувствует страна» перестали, наконец, быть нашей повседневной дейст­вительностью.