Именно эта проблема на протяжении последних лет была одной из наиболее острых для района Биржан-сал. Для ее разрешения прокуратурой района с 2025 года воплощается в жизнь проект «Возврат неиспользуемых земель», информирует пресс-служба областного надзорного ведомства.

Прокуроры в процессе проверок выявили землепользователей, у которых арендованная земля простаи­вала годами. Они либо вообще не осваивали участки, либо использовали их не по целевому назначению. Так, согласно актам прокурорского надзора, в государственную собственность уже возвращено более 23,3 тыс. га земли общей кадастровой стоимостью 332,5 млн тенге. Теперь эти угодья формируют реальный земельный резерв для развития аграрного сектора района.

Местным исполнительным органам рекомендовано возвращенные земли предоставлять добросовестным жителям и субъектам бизнеса, которые готовы эффективно использовать их по прямому назначению. Видимо, запас неиспользуемых земель в районе внушительный, поскольку в прокуратуре отмечают, что работа по выявлению и добровольному возврату таких наделов будет продолжена. Даже проект вышеназванный разработан, чтобы обеспечить справедливое распределение земельных ресурсов, дать новый импульс развитию сельских территорий.

В Сандыктауском районе после вмешательства прокуратуры отменены итоги конкурса на 1 400 га земли. Была поставлена точка в истории с нарушениями при распределении сельскохозяйственных земель. Выяс­нилось все это в ходе проверки деятельности земельной комиссии.

Конкурс на предоставление земли в аренду для ведения крестьянского и фермерского хозяйства проводился с грубыми отступлениями от требований закона. То есть вместо четкой и понятной для всех участников процедуры с подведением в должные сроки итогов конкурса последние почему-то подводились в три этапа. Хотя законодательство четко оговаривает: победители должны быть определены уже на следующий день после проведения конкурса. Это заставило проверяющих засомневаться и в прозрачности решений, и в объективности самой процедуры.

По акту прокурорского надзора орган государственного контроля за использованием и охраной земель обратился в суд, который и признал недействительным целых семь договоров аренды.

В результате в государственную собственность возвращены 1 400 га сельскохозяйственных угодий на 82 млн тенге. Безусловно, наказание понесли и должностные лица, допустившие нарушения. Они привлечены к административной ответственности.

В прокуратуре подчеркивают: земля – ресурс стратегический. Любые попытки распределять ее в обход закона будут пресекаться.