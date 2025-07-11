Ювелирные изделия со скидкой повторно выставили на торги. Впервые их казахстанцам предлагали 18 февраля
ТОО «Компания по управлению возвращенными активами» объявило о проведении повторных электронных торгов с повышением цены на веб-платформе E-Qazyna, сообщает Kazpravda.kz
Торги состоятся 24 июля в 12:00. На продажу выставлены 56 ювелирных изделий.
«Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе E-Qazyna, внести гарантийный взнос и подать заявку в установленные сроки. Торги проходят в онлайн-формате, что позволяет принимать участие из любой точки мира. Компания придерживается принципов прозрачности и открытости, обеспечивая доступ к полной информации об активах и их оценочной стоимости», – говорится в информации.
Там же добавили, что для получения дополнительной информации и участия в торгах необходимо ознакомиться с условиями на платформе E-Qazyna.
Ранее стало известно, что возвращенные в гособственность ювелирные изделия передали в Нацмузей. Общий вес предметов составляет более 118 граммов.