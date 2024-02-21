Возврат займа ЕНПФ на обновление парка вагонов гарантируется государством

Министр транспорта Марат Карабаев прокомментировал вопрос об обновлении парка железнодорожных вагонов за счет средств пенсионного фонда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он подтвердил, что холдинг «Байтерек» заимствует в ЕНПФ. Часть средств, по его словам, будет направлена на покупку вагонов. В общей сложности речь идет о 184 млрд тенге, на которые планируется закупить 100 пассажирских вагонов и 3000 грузовых.

– Хочу обратить внимание на некоторые моменты, обсуждаемые в обществе. Первое – средства ЕНПФ должны приносить доходы вкладчикам, поэтому деньги выделены НУХ «Байтерек» по рыночной ставке вознаграждения. Второе – поскольку холдинг является государственной компанией, возврат средств на 100% обеспечивается государством. Третий момент – вагоны заказываются только на казахстанских заводах. Это загрузка отечественных производств и создание условий для появления дополнительных рабочих мест. В конечном итоге средства остаются на территории Республики Казахстан, – сказал глава Минтранспорта.

Министр также подчеркнул, что заемные деньги направляются на обновление парка железнодорожных вагонов и создание удобств для граждан страны.