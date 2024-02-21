Возврат займа ЕНПФ на обновление парка вагонов гарантируется государством

Транспорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Министр транспорта Марат Карабаев прокомментировал вопрос об обновлении парка железнодорожных вагонов за счет средств пенсионного фонда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он подтвердил, что холдинг «Байтерек» заимствует в ЕНПФ. Часть средств, по его словам, будет направлена на покупку вагонов. В общей сложности речь идет о 184 млрд тенге, на которые планируется закупить 100 пассажирских вагонов и 3000 грузовых.

– Хочу обратить внимание на некоторые моменты, обсуждаемые в обществе. Первое – средства ЕНПФ должны приносить доходы вкладчикам, поэтому деньги выделены НУХ «Байтерек» по рыночной ставке вознаграждения. Второе –  поскольку холдинг является государственной  компанией, возврат средств на 100% обеспечивается государством. Третий момент – вагоны заказываются только на казахстанских заводах. Это загрузка отечественных производств и создание условий для появления дополнительных рабочих мест. В конечном итоге средства остаются на территории Республики Казахстан, – сказал глава Минтранспорта.

Министр также подчеркнул, что заемные деньги направляются на обновление парка железнодорожных вагонов и создание удобств для граждан страны.

#государство #вагоны #ЕНПФ #заем

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