Впервые бабочка вылупилась в космосе

Китай,Космос
84
Айман Аманжолова
корреспондент

Исследователи из Чунцинского университета Китая объявили об успешном вылуплении из кокона бабочки в условиях орбитального полета, что позволило получить ценные данные о биологическом выживании в суровой микрогравитационной среде космоса, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

Куколка бабочки была помещена в небольшую экспериментальную полезную нагрузку космической экосистемы, разработанную исследовательской группой данного университета, и была доставлена в космос на ракете-носителе "Куайчжоу-11 Y8" /Kuaizhou-11 Y8/ 13 декабря 2025 года.

На фотографиях, сделанных в космосе, видно, как появившаяся на свет бабочка движется внутри капсулы, отдыхает на листьях и махает крыльями, демонстрируя заметную адаптацию к условиям микрогравитации.

Последние данные, переданные исследовательской группе, подтвердили стабильный уровень давления, температуры и влажности внутри герметичной кабины полезной нагрузки.

В условиях микрогравитации аномальное поведение жидкостей и затрудненная транспортировка материалов создают серьезные проблемы для стабильного функционирования здоровой миниатюрной замкнутой экосистемы.

Преодолев технические трудности, связанные с окислением магниевого сплава в условиях высокой влажности, команда разработала легкую, но прочную конструкцию полезной нагрузки, которая весит всего 8,3 кг, создав щит безопасности для небольшой экосистемы, заявил главный конструктор полезной нагрузки Се Гэнсинь.

Дизайн полезной нагрузки имитирует экологические циклы Земли, создавая полнофункциональный миниатюрный прототип экосистемы. В состав этой самоподдерживающейся беспилотной системы входят такие вырабатывающие кислород и создающие потенциальную пищу для бабочек растения, как перец чили, в то время как микроорганизмы перерабатывают отходы для поддержания стабильного состава воздуха.

"Успешное вылупление бабочки - это не просто появление насекомого в космосе. Данное событие знаменует собой значительный шаг вперед в проверке возможностей долгосрочной эксплуатации сложных систем жизнеобеспечения на орбите", - отметил Се Гэнсинь.

Он подчеркнул, что завершение ключевого жизненного процесса бабочки в экстремальных условиях является испытанием на устойчивость для земной жизни и дает ценную информацию для будущих технологий жизнеобеспечения в дальнем космосе.

На следующем этапе исследовательская группа планирует сосредоточиться на проверке на орбите долговечности конструкций, адаптируемости их компонентов к условиям космической среды и срока герметичности кабины полезной нагрузки.

#Китай #космос #бабочка

