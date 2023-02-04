Врачи извлекли из желудка мужчины столовую ложку в Алматинской области

Фото: t.me/ҚР Денсаулық сақтау министрлігі

Хирурги городской многопрофильной больницы города Қонаева смогли с помощью эндоскопии удалить из желудка столовую ложку, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Столовую ложку извлекли из желудка 43-летнего мужчины.

В подобных случаях в лечении может применяться выжидательная тактика, но врачи прибегли к операции с помощью эндоскопа.

"При несвоевременной диагностике, возможно, было бы развитие воспалительного процесса, инфильтрата вокруг инородного тела, его нагноение, миграция, а также формирование непроходимости кишечника или перфорации с перитонитом, что могло бы стать причиной летального исхода", - сказал врач-хирург Тахир Закирьевич.

Помощь была оказана вовремя. На сегодняшний день пациент чувствует себя удовлетворительно и признается, что чужеродный предмет он проглотил умышленно.