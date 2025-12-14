– Глава государства ­Касым-Жомарт Токаев поставил перед нами стратегическую задачу обеспечения энергетической безопасности. Эффективная работа производственных мощностей, развитие малого и среднего бизнеса, стабильность коммунального сектора и качество жизни граждан зависят прежде всего от добросовестной работы специалистов сферы энергетики. В рамках объявленного Президентом Года рабочих профессий в Казахстане особое внимание уделяется людям труда. Ваш профессионализм и преданность делу заслуживают самого глубокого уважения. Благодаря вам достигнуты важные производственные и технологические результаты, – подчеркнул Олжас Бектенов, обращаясь к приглашенным в столицу для награждения лучшим представителям отрасли.

Как сообщила пресс-служба Премьер-министра, говоря о ключевых достижениях уходящего года в энергетической отрасли, где на сегодня трудятся более 53 тыс. специалистов, руководитель Правительства подчеркнул, что Единая энергетическая сис­тема РК функционирует в стабильном режиме как крупный инфраструктурный комплекс. В текущем году ожидается увеличение объема выработки электро­энергии до более чем 122 млрд киловатт⁄часов (в 2024-м – 117,9 млрд киловатт⁄часов).

Результатом проводимых по поручению Президента масштабных работ по модернизации и развитию электроэнергетической отрасли стало повышение проектной мощности и надежности энергогенерирующих предприятий и снижение до 61% среднего уровня изношенности тепловых электростанций. Программа «Тариф в обмен на инвестиции» обеспечила реальный приток капитала в сектор генерации. Так, только в нынешнем году на модернизацию электростанций направлено до 350 млрд тенге. Начата реализация проектов по усилению электрической сети Южной зоны и объединению энергосистем Западного Казахстана с Единой национальной энергосистемой.

Премьер-министр подчеркнул, что уходящий год стал годом качественных изменений, в том числе в энергетической отрасли. Общая задача – сохранить и приумножить накопленный опыт.