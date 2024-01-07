Вручены призы общества кинокритиков США

Национальное общество кинокритиков США (NSFC), состоящее из 60 именитых экспертов, объявило победителей этого года, передает Kazpravda.kz

Фото: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Приз Национального общества кинокритиков США в категории "Лучший фильм" получила дебютная картина южнокорейско-канадского режиссера Селин Сон "Прошлые жизни". Она опередила "Зону интересов" и "Оппенгеймера", сообщает Дойче Велле.

Приз за лучшую режиссуру получил британец Джонатан Глейзер ("Зона интересов"). Сандра Хюллер играет в этом фильме жену коменданта Освенцима, который живет вместе со своей семьей в роскошном доме рядом с концлагерем.

Лучшей актрисой стала немка Сандра Хюллер (на фото) за роли в фильмах "Анатомия падения" и "Зона интересов". Она опередила по голосам Эмму Стоун ("Бедные-несчастные") и Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны").

Национальное общество кинокритиков США присуждает награды с 1966 года. В прошлые годы оно, в частности, назвало лучшими фильмы "Лунный свет", "Паразиты" и "Земля кочевников", получившие затем "Оскары".