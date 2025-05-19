Всадники из Астаны завоевали 23 медали на Всероссийских соревнованиях по конкуру

Спорт
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В Екатеринбурге завершились Всероссийские соревнования по конкуру «Весна Победы», где спортсмены столичного конно-спортивного оздоровительного комплекса «Аргымак» показали высокий уровень мастерства и оказались в числе победителей и призеров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На арену вышли лучшие всадники и скакуны, чтобы продемонстрировать зрителям свободу, силу, выносливость, а также слаженную работу наездника и лошади. Несмотря на переменчивую погоду, участники уверенно преодолевали препятствия высотой 70, 100, 110, 125 и 130 см в классических маршрутах с перепрыжкой.

«Соревнования в целом прошли успешно для столичных спортсменов. Особо хочу отметить, что в этих соревнованиях первенствовали спортсмены нашего клуба. Так, в категории «мальчики и девочки до 14 лет» первенствовала Байгужина Сафина на жеребце по кличке Сармат. Также на маршруте №4А (130 см) на чистоту и резвость первенствовал Хасенов Азамат (Мон Фери). Этот результат стал настоящим подтверждением их таланта, упорства и преданности делу. Поздравляю всех и команду с заслуженной победой», — отметил тренер по конкуру Нурмухаммед Корганбеков.

Столичные спортсмены достойно выступили и в упорной борьбе завоевали в общей сложности 23 медали: 12 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых.

#Астана #Спорт #конкур

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