Все автомобильные мосты оцифруют в Казахстане

Цифровизация
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Казахстане до конца года заработает Система управления эксплуатацией мостов и сооружений (СУЭМ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. 

Фото: Kazpravda.kz

С начала года специалисты Казахстанского дорожного научно-исследовательского института разрабатывают цифровую базу мостов и путепроводов Казахстана.

Сейчас обрабатываются результаты обследования мостов Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей.

4 сооружения введены в СУЭМ. Это мосты на дорогах Кокпек – Кеген – ТЮП близ села Каркара, Кеген – Нарынкол около села Сарыжас, Алматы – Талгар – Байдибек би рядом с селом Есик и Сарыозек – Коктал близ села Коктал Алматинской области.

До конца года в базу планируют внести первые 20 мостов.

«Всего на дорогах республиканского значения в Казахстане насчитывается порядка 1 500 мостовых сооружений. Все они в последующем будут оцифрованы. Но сейчас наша задача – до конца года создать полностью работающую систему. Поэтому пока для наглядности решено внести лишь 20 мостов. Это позволит нам поработать с алгоритмами программы на конкретных примерах. Для этого были отобраны сооружения в наиболее неудовлетворительном состоянии. Как только система будет готова, эксперты начнут заполнять оставшиеся мосты. Запустить СУЭМ в опытную эксплуатацию мы планируем в декабре 2023 года», – рассказал главный специалист департамента автодорог и мостовых сооружений КаздорНИИ Кайсар Шалкар.

Необходимо отметить, что данные о казахстанских мостах, дорожных развязках и путепроводах через автомобильные и железнодорожные пути до сих пор хранятся в госорганах на бумажных носителях. Это осложняет планирование, обследование, ремонт, модернизацию, реконструкцию и строительство стратегических дорожных объектов.

При создании цифровой базы мостов специалисты опирались на опыт Дании, Финляндии, Германии, Норвегии, ЮАР, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

СУЭМ – это современная информационная система, в которой будут собраны актуальные электронные сведения о сооружениях, в том числе паспортные данные каждого объекта и результаты обследования их текущего состояния.

В рамках проекта с помощью дронов оцифруют все мостовые сооружения и путепроводы на республиканских автодорогах.

Данные будут доступны госорганам, уполномоченным в сфере транспорта и строительства дорог, сотрудникам проектных и дорожно-строительных организаций на сайте Единой базы искусственных сооружений.

СУЭМ позволит пользователям быстро находить необходимые для работы данные о том или ином объекте, а также автоматизировать отчеты и планирование бюджета и работ по содержанию мостов, путепроводов и развязок.

 

#цифровизация #дороги #МИИР #мост

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