Общая площадь комплекса составляет около 1,6 тыс. кв. м. В нем созданы все условия для занятий волейболом, баскетболом, бадминтоном, настольным теннисом и национальной борьбой. Есть тренажерный зал, медицинский пункт, душевые и другие вспомогательные помещения. Для проведения соревнований и других массовых мероприятий предусмотрена трибуна на 100 посадочных мест.

В селе проживают около пяти тысяч человек. Поздравляя сельчан с этим событием, аким облас­ти Нариман Турегалиев отметил, что за последние три года в регионе введено в эксплуатацию 13 спортивных объектов. В текущем году продолжается строительство еще восьми объек­тов, шесть из которых планируется сдать до конца года. На сегодняшний день во всех районных центрах области есть физкультурно-оздоровительные комплексы. Уровень обеспеченности населения спортивной инфраструктурой вырос с 66 до 76%.

С 2020 года фонд Samruk-Kazyna Trust реализовал в ЗКО 17 социальных проектов на 1,8 млрд тенге. Среди них открытый в этом году креативный хаб OzgeEpic Oral.