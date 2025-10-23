Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: Getty images

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что саммит не достигнет нужной цели.

«Мы отменили встречу с президентом Путиным. Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели», — заявил Трамп журналистам.

В то же время президент США добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем, и заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине.