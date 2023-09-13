Вторые на планете

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Спорт
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Аскар Султан

Впервые в истории своей независимости Казахстан завоевал серебряные медали командного чемпионата мира по шахматам среди женщин.

фото КФШ

Наши девушки-шахматистки продолжают восхищать. Мы уже гордились двумя великолепными победами Бибисары Асаубаевой на чемпионате мира по блицу и серебряной медалью Динары Садуакасовой по рапиду. А теперь у всей нашей женской сборной есть «серебро» с первенства планеты. Чемпионат состоялся в польском городе Быдгощ.

Напомним, на предварительном этапе казахстанки стали первыми в своей подгруппе, обыг­рав национальные команды: Индии – со счетом 2,5:1,5, Египта – 3:1, Франции – 2,5:1,5, Украи­ны – 2,5:1,5 и сыграв вничью с Грузией – 2:2. Далее в 1⁄4 финала мы обыграли Германию, а в полуфинале прошли Францию. И вот уже в главном матче судьба нас вновь свела с Грузией.

Мы, конечно же, могли претендовать на «золото», но в финале опыт грузинских игроков взял верх над молодостью и талантом казахстанской команды, средний возраст которой составляет 18 лет. Наши девушки выступили выше всех ожиданий и теперь привезут домой почетную серебряную медаль. В первом финальном матче мы уступили со счетом 1,5:2,5, а во втором – 0,5:3,5.

Сборную Казахстана на мировом первенстве представляли Бибисара Асаубаева, Ксения Балабаева, Асель Серикбай, Меруерт Камалиденова, Алуа Нурманова и Амина Каирбекова. За ними стояла мощная команда – тренеры Павел Коцур и Александр Моисеенко. Поздравляем нашу команду, тренерский штаб и болельщиков со вторым историческим местом на командном чемпио­нате мира. Уверены, что лучшие выступления у нас впереди!

Отметим также «бронзу» сборной Франции, которая в матче за третье место оказалась сильнее команды США.

#серебро #Спорт #чемпионат #шахматы #женщины

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