Вторые сутки ищут пропавшего туриста в горах Алматы
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В горах Алматы пропал турист, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
39-летний турист 5 августа собирался в одиночку совершить восхождение по маршруту: Шымбулак – перевал Талгарский (3 163 метра) – ледник Богдановича (3 500 метров) – пик Абая (4 010 метров) и не вышел на связь в заранее предупрежденное время.
Мужчину ищут более 30 сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям, Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, волонтеры добровольной службы спасения, спасатели службы спасения города, представители Федерации альпинизма Алматы, 2 кинологических расчета, привлечены дроны.