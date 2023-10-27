Ввод в эксплуатацию объектов контейнерного хаба в порту Актау запланирован на 2025 год

В настоящее время, одним из приоритетных направлений развития экономики страны является транспортно-транзитная сфера, а на фоне глобальных изменений торговли, ее роль еще больше выросла. Во исполнение послания главы государства народу Казахстана «Экономический курс справедливого Казахстана» от 1 сентября 2023 года в порту Актау будет создан «контейнерный хаб».

«В свете предпринимаемых действий прикаспийских государств проводится работа по налаживанию новых транспортных коридоров, в частности в направлении Южной и Юго-Восточной Азии, Персидского залива, а также увеличению грузопотока в направлении Турции и Ирана. Проект призван обеспечить транспортную связанность на транскаспийских маршрутах», - сообщила пресс-служба министерства транспорта РК.

Наращивание контейнерных мощностей предполагается на базе СЭЗ «Морпорт Актау», что повысит привлекательность проекта для инвесторов.

Реализация проекта предполагается в формате совместного предприятия с потенциальным инвестором. В качестве инвесторов рассматриваются компании Китая, Германии и ОАЭ.

Ввод в эксплуатацию объектов контейнерного хаба запланирован на 2025 год.

Развитие контейнерных мощностей предполагает обеспечение «перетарки» грузов из вагонов в контейнеры, хранение, накопление (сток) контейнеров ведущих контейнерных операторов на территории порта Актау для возможности среднесрочного и долгосрочного планирования контейнерных перевозок таких операторов и многое другое. Аналогичных терминалов нет ни в одном порту на транскаспийском маршруте.

Создание стокового рынка контейнеров дает также для грузоотправителей Казахстана, Узбекистана, России и других стран возможность сохранения технологии перевозок (повагонных отправок) в направлении порта Актау.

Реализация проекта позволит создать возможности для развития инфраструктуры не только морского порта, но и региона в целом.