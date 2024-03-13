Выборы в США: выдвижение Байдена и Трампа обеспечено

В мире
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Дана Аменова
Корреспондент

Президентские выборы в США назначены на 5 ноября, передает Kazpravda.kz

Фото: ABACA/IMAGO;AP Photo/picture alliance

Победив на праймериз в Джорджии и Миссисипи, Джо Байден набрал нужное число делегатов для выдвижения кандидатом на выборах президента США от демократов. Трамп сможет выдвинуться от Республиканской партии, сообщает Дойче Велле.

Президент США Джо Байден набрал достаточное количество делегатов на первичных выборах (праймериз), чтобы обеспечить себе выдвижение на новый президентский срок от Демократической партии. По результатам предварительных внутрипартийных выборов в штатах Джорджия, Миссисипи и Вашингтон, прошедших во вторник, 12 марта, Байден заручился поддержкой уже более 1968 делегатов, необходимых для выдвижения.

В тот же день праймериз прошли также в штате Гавайи, однако их результаты на момент публикации были неизвестны.

– Сейчас избиратели должны решить будущее этой страны: встанем ли мы на защиту нашей демократии или позволим другим разрушить ее? – заявил Байден после оглашения результатов в Джорджии.

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп выиграл праймериз республиканцев в Джорджии, Миссисипи и Вашингтоне. Это позволило ему получить необходимое для выдвижения его кандидатуры в президенты от Республиканской партии число в 1215 делегатов.

Последняя серьезная соперница Трампа внутри Республиканской партии Никки Хейли, в прошлом постпред в ООН и губернатор Южной Каролины, выбыла из предвыборной гонки несколькими днями ранее.

Для того чтобы стать кандидатом в президенты США от Республиканской или Демократической партий, сначала нужно победить на внутрипартийных праймериз. Официально кандидаты на высший государственный пост определяются на съездах обеих партий летом. Сами президентские выборы в 2024 году назначены на 5 ноября.

#США #выборы президента #Джо Байден #Дональд Трамп

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