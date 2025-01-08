Выделенные на дорожные разметки 272 млн тенге похитили в Актобе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники надзорного органа выявили факт хищения бюджетных денег директором КГУ «Центр обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий г. Актобе», сообщает Kazpravda.kz

«Было установлено, что директор, используя свое служебное положение, в рамках заключенных договоров госзакупок, принимал акты за фактически не выполненные работы по нанесению дорожной разметки в сумме 272 млн тенге. Действия директора квалифицированы по ст.189 ч.4 п.2 УК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), в отношении него применена мера пресечения «содержание под стражей», – говорится в сообщении.

Там же добавили, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд №2 г.Актобе для рассмотрения по существу.