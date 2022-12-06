Выговоры объявили высокопоставленным чиновникам из проблем с теплом и водой в Актау

Ногаев призвал подчиненных не давать пустых обещаний, и «решать проблему комплексно, чтобы из-за резких движений не найти большую проблему».

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области

Принять срочные меры по устранению неполадок в работе энергокомбината «МАЭК» поручил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев. В Актау провели совещание по вопросам обеспечения горожан теплом и питьевой водой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Должен быть четкий анализ ситуации, поэтому поручаю ответственным лицам проводить ежесуточный контроль над работой предприятия «МАЭК». Население должно знать, в чем причина приостановки подачи горячей воды. Не нужно давать пустых обещаний, «сегодня дадим воду, завтра утром», лишь бы люди вопросов не задавали.

Решать проблему необходимо комплексно, чтобы из-за резких движений мы не нашли большую проблему. Данная ситуация произошла из-за слабой координации в работе коммунальных предприятий и уполномоченных органов», - сказал Нурлан Ногаев.

Также сообщается, что аким области объявил выговоры своему первому заместителю Бекболу Орынбасарову, акиму города Ерболу Избергенову, руководителю управления энергетики и ЖКХ Бердибек Картбаеву, генеральному директора ТОО «МАЭК» Талгату Есентугелову и его заместителю Мурату Игалиеву.

30 ноября резко увеличился расход горячей воды на город, кроме того на ситуацию негативно повлияли морозы, в связи с этим произошло резкое снижение уровней в резервуарах. Причинами увеличенного расхода горячей могут быть порывы на сетях, а также слив воды с обратной сети в тепловых узлах многоквартирных жилых домов в канализацию, для увеличения протока сетевой через отопительные приборы.

Руководство энергокомбината приняло решение о снижении уровня воды в резервуарах, что послужило причиной ограничения подачи горячей воды в Актау.

Для недопущения перебоев в теплоснабжении города принято решение на время ограничить подачу горячей питьевой воды. В данный момент мобилизованы все силы для устранения ситуации.