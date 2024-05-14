Вынесен приговор Аблаю Мырзахметову

Коррупция, Суд
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Суд решил посадить его на 5 лет и конфисковать имущество

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны сообщил о вынесении приговора экс-главе НПП "Атамекен" Аблаю Мырзахметову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере (п. 2 ч. 4 ст. 190 УК), передает Kazpravda.kz.

"Cуд установил, что с мая по октябрь 2022 года, Мырзахметов, введя в заблуждение Б., тем, что имеет возможность за денежное вознаграждение разрешить вопрос освобождения брата Б. из-под стражи и прекращения досудебного производства в отношении последнего через высокопоставленных должностных лиц государственных и правоохранительных органов, мошенническим путем похитил деньги Б., в сумме 13,9 млрд тенге, путем оформления формальных договоров займа", - говорится в сообщении суда.

Вина подсудимого доказана его признательными показаниями, показаниями свидетелей, договорами займа и другими материалами уголовного дела.

Подсудимый Мырзахметов признал вину, просил назначить справедливое наказание, отметили в пресс-службе.

"Приговором суда Аблай Мырзахметов признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и осужден к 5 годам лишения свободы, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и субъектах квазигосударственного сектора на срок 10 лет, с конфискацией в доход государства денег, добытых преступным путем, в сумме 5,8 млрд тенге", - проинформировали в суде.

Также, на основании ч. 2 ст. 49 УК суд постановил внести представление президенту РК о лишении Мырзахметова государственных наград: ордена «Құрмет» и ордена «Барыс» 3 степени.

Арест, наложенный на его имущество, сохранен, добавили в суде.

Экс-глава НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов был задержан в мае 2023 года по подозрению в крупной взятке. Антикор озвучил, за что Мырзахметов на системной основе давал взятки в особо крупном размере Нуржану Альтаеву, занимавшему должность вице-министра труда и социальной защиты населения. Альтаева посадили на 10 лет.

 

 

 

#суд #приговор #Атамекен #Аблай Мырзахметов

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