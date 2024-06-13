Выпускники лицея «Арыстан» - будущая элита Казахстана

Фото предоставлено лицеем «Арыстан»

Это уже двенадцатый выпуск лицеистов «Арыстан». Документы об окончании учебы получили 80 юношей из разных регионов Казахстана. Шестеро из них удостоились аттестата особого образца, семеро – призеры президентской и республиканских предметных олимпиад, а также конкурсов научных проектов. По словам начальника учебного заведения Мурата Майкеева, большинство учащихся планирует продолжить обучение на следующих ступенях образования в Казахстане и за рубежом.

«Я хочу сказать, что выпускники готовы поступать во все учебные заведения Министерства обороны. Многие подают документы в Институт сухопутных войск, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, Летное училище. Очень хороший набор будет проводиться в Академию Комитета Национальной безопасности. Мы также будем снабжать своими выпускниками и учебные заведения МВД. Те, кто по разным причинам не прошел медицинскую комиссию, планируют поступить в учебные заведения Общественного фонда NNEF: МУИТ, IT-университет, КБТУ. Троих выпускников уже пригласили в Назарбаев университет по результатам экзаменов и учебы в лицее», - рассказал журналистам Мурат Майкеев.

В лицее «Арыстан» гордятся высокопрофессиональными педагогами, благодаря которым выпускники получают приглашения от престижных зарубежных вузов.

«Есть выпускники, которые подают документы в Массачусетский университет, турецкие и московские военные вузы. Мы в этом выпуске подготовили очередную плеяду молодых людей, которые в будущем станут государственной национальной элитой Казахстана», - говорит Мурат Майкеев.

Образование в лицее «Арыстан» бесплатное. Инициатор создания учебного заведения - доктор педагогических наук Динара Кулибаева. Проект реализован при поддержке председателя попечительского совета лицея Тимура Кулибаева. Миссия лицея заключается в поддержке детей, оставшихся без родителей, и подростков из малообеспеченных, многодетных семей, а также семей с одним родителем. Конкурс при поступлении в лицей обычно 12-15 человек на место, поэтому шанс учиться в «Арыстане» получают лучшие из лучших. Обучение лицеистов финансирует общественный фонд NNEF.

«Мой сын планирует поступить в Турецкий военно-медицинский университет. В дальнейшем он планирует стать военным врачом и вернуться на родину. (…) Я могу сказать с уверенностью, с гордостью, что лицей «Арыстан» дал нам реальные шансы учиться за рубежом, выбирать самые сильные военные университеты», - рассказала мама одного из выпускников Сауле Нурымова.

Продолжить обучение в военных вузах могут все выпускники, если только не отсутствуют ограничения по здоровью. Эмиль Кожонов планировал поступить в Академию КНБ и стать специалистом по кибербезопасности, но комиссия обнаружила третью степень плоскостопия.