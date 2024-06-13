Выпускники лицея «Арыстан» - будущая элита Казахстана

Образование
87

В парке 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы чествовали выпускников Специализированного лицея «Арыстан». Торжественная церемония началась с возложения цветов к Вечному огню, сообщает Kazpravda.kz 

Фото предоставлено лицеем «Арыстан»

Это уже двенадцатый выпуск лицеистов «Арыстан». Документы об окончании учебы получили 80 юношей из разных регионов Казахстана. Шестеро из них удостоились аттестата особого образца, семеро – призеры президентской и республиканских предметных олимпиад, а также конкурсов научных проектов. По словам начальника учебного заведения Мурата Майкеева, большинство учащихся планирует продолжить обучение на следующих ступенях образования в Казахстане и за рубежом.

«Я хочу сказать, что выпускники готовы поступать во все учебные заведения Министерства обороны. Многие подают документы в Институт сухопутных войск, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, Летное училище. Очень хороший набор будет проводиться в Академию Комитета Национальной безопасности. Мы также будем снабжать своими выпускниками и учебные заведения МВД. Те, кто по разным причинам не прошел медицинскую комиссию, планируют поступить в учебные заведения Общественного фонда NNEF: МУИТ, IT-университет, КБТУ. Троих выпускников уже пригласили в Назарбаев университет по результатам экзаменов и учебы в лицее», - рассказал журналистам Мурат Майкеев.

В лицее «Арыстан» гордятся высокопрофессиональными педагогами, благодаря которым выпускники получают приглашения от престижных зарубежных вузов.

«Есть выпускники, которые подают документы в Массачусетский университет, турецкие и московские военные вузы. Мы в этом выпуске подготовили очередную плеяду молодых людей, которые в будущем станут государственной национальной элитой Казахстана», - говорит Мурат Майкеев.

Образование в лицее «Арыстан» бесплатное. Инициатор создания учебного заведения - доктор педагогических наук Динара Кулибаева. Проект реализован при поддержке председателя попечительского совета лицея Тимура Кулибаева. Миссия лицея заключается в поддержке детей, оставшихся без родителей, и подростков из малообеспеченных, многодетных семей, а также семей с одним родителем. Конкурс при поступлении в лицей обычно 12-15 человек на место, поэтому шанс учиться в «Арыстане» получают лучшие из лучших. Обучение лицеистов финансирует общественный фонд NNEF.

«Мой сын планирует поступить в Турецкий военно-медицинский университет. В дальнейшем он планирует стать военным врачом и вернуться на родину. (…) Я могу сказать с уверенностью, с гордостью, что лицей «Арыстан» дал нам реальные шансы учиться за рубежом, выбирать самые сильные военные университеты», - рассказала мама одного из выпускников Сауле Нурымова.

Продолжить обучение в военных вузах могут все выпускники, если только не отсутствуют ограничения по здоровью. Эмиль Кожонов планировал поступить в Академию КНБ и стать специалистом по кибербезопасности, но комиссия обнаружила третью степень плоскостопия.

«Я не смогу учиться в вузах военной направленности, но все равно получу специальность, которую выбрал, только в гражданском вузе. Я собираюсь учиться в IT-университете в Астане. Лицей «Арыстан» дал мне многое, начиная с обучения правилам этикета, психологической поддержки до физподготовки и знаний о мире. Я очень благодарен нашим педагогам», - рассказал журналистам Эмиль Кожонов.

#Алматы #Образование #лицей «Арыстан»

Популярное

Все
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Строительство водопроводов затягивается в Костанайской области
Очередную водную блокаду терпят жители многострадального села Жанатурмыс
Лжесотрудницу банка задержали полицейские Жетысу
За годы работы частный судебный исполнитель высудил у должников более одного миллиарда тенге
Образцовый порядок навели в своем городе жители Мамлютки
Акция «Таза бейсенбі» призвана сформировать новое экологическое мышление
Сотрудничество, диалог, мир и национальные интересы
Закон принят: жилье станет доступнее!
Скляр побеседовал с вице-президентом Hyundai Motor Group
Пострадавшие от наводнения жители Петропавловска обживают новый микрорайон «Бiрлiк»
Неопознанные объекты в ночном небе Алматы обсуждает Казнет
В Атырау экоэкспертами становятся... фламинго
В акимате определились с названием для нового района Астаны
Поэт от науки
Казахстан – Республика Корея: друзья и стратегические партнеры
Соглашение ОПЕК+: Казахстан снова перевыполнил план по добыче нефти
Снимают не сглаз, а ответственность
Привлекаем все больше гостей
Работать на опережение
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Для бабушки она всегда құлыншақ и ботақан
В Актюбинской области отремонтируют 866 км автодорог
95-й сезон Алматинского ипподрома обещает стать самым зрелищным
Массовые нарушения выявлены в системе образования
Кого винить, если у поварихи маникюр, а школьная посуда – в трещинах?
В Петропавловске мать с тремя детьми получила ключи от нового дома
На премьер-министра Дании напали в Копенгагене
Интерес инвесторов к разведке металлов растет
Читать книги, учить стихи, ходить в кино…
Германия ввела контроль на границе на время чемпионата Европы по футболу
Онкологические организации получили свыше 30 млрд тенге необоснованной прибыли – Минздрав
Укреплять инклюзивность на госслужбе
Roland Garros: Швёнтек – самая молодая четырехкратная чемпионка турнира
«Билеты на поезд не достать даже за месяц до поездки» – сенатор о проблемах жителей ЗКО
Госзакупки на 3,7 млрд тенге отменены в области Улытау
Осуждены организаторы фиктивных детских садов
За последние пять лет – ни одного преступления
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии

Читайте также

Депутаты Мажилиса ознакомились с исследовательскими центрам…
Итоги педагогического конкурса TEACHER OF THE YEAR подвели …
Более тысячи казахстанцев обучаются в вузах Кореи
Новый цифровой документ доступен в мобильном приложении eGo…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]