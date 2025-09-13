На заседании совета по предупреждению вовлечения подростков в наркосреду подвели итоги работы за последние четыре месяца, обсудили меры усиления антинаркотической профилактики среди молодежи, а также определили приоритеты в деятельности на ближайшую перспективу.

Особое внимание было уделено анализу текущих рисков, связанных с распространением наркотических веществ среди подростков, а также необходимости повышения межведомственного взаимодействия между правоохранительными и местными исполнительными органами, образовательными учреждениями и общественными организациями.

Выступавшие отметили важность комплексного подхода, включающего просветительскую и информационно-разъяснительную работу среди школьников и студентов, их родителей и педагогов.

К примеру, одним из недавних важных новшеств стал социальный эксперимент, проводимый среди местной молодежи. Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области совместно с молодежным ресурсным центром продолжают выявлять отношение местной молодежи к запрещенным веществам. Их главная цель – определение уровня осведомленности и наличия антинаркотического иммунитета.

Мероприятие проходило в городском парке им. К. Рыскулбекова, где сотрудник полиции инсценировал противоправную деятельность – вербовку молодых людей с целью незаконной рекламы наркотических сайтов. Организаторам важно было понять, насколько высока сопротивляемость ребят к подобным предложениям. Большинство участников сразу же отвергли предложение, проявив ответственность и понимание серьезности ситуации.

Эксперимент сопровождается разъяс­нительной работой: участникам рассказали о последствиях противоправных действий, предусмотренных статьей 299-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров»).

По итогам акции организаторы отметили высокий уровень информированнос­ти и настороженности среди молодежи. Все ее участники получили тематические сувениры – футболки и кепки с надписью «Будущее без наркотиков» – в знак поддержки здорового образа жизни и приверженности антинаркотическим ценностям.

Надо сказать, это не первый выход блюстителей закона в массы в рамках эксперимента. Полиция намерена и впредь работать в этом направлении.

– Сегодня как никогда важно действовать на упреждение. Молодежь – наше будущее, и мы обязаны защитить ее от любых проявлений наркоугрозы. Для этого необходимо объединить усилия всех заинтересованных сторон. Важно, чтобы каждый подросток в регионе чувствовал себя защищенным и информированным о возможных рисках, – подчеркнул исполняющий обязанности начальника департамента полиции области Максат Канапяев.