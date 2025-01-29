Выставка миниатюрных книг проходит в Павлодаре

В Павлодарской областной библиотеке имени С. Торайгырова выставлены миниатюрные книги. В экспозиции представлено около полторы сотни изданий, помещающихся на ладони, передает Kazpravda.kz со ссылкой на QAZAQ CULTURE

Фото: t.me/qaz_culture

Миниатюрные книги вызывают особый интерес у посетителей. Эти редкие экземпляры не выдаются на руки, однако каждый желающий может ознакомиться с ними в читальном зале библиотеки. Коллекция насчитывает около 150 книг. Самая маленькая книга — сборник стихов Омара Хайяма, размером всего 50×70 мм.





Среди миниатюрных изданий павлодарской библиотеки можно найти поэмы Жубана Молдагалиева, фрагменты романа Мухтара Ауэзова «Путь Абая», а также произведения других известных авторов. Коллекция продолжает пополняться. Последнее дополнение — миниатюрная поэма поэта Виктора Семерьянова «Вершина Машхура».