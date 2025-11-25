Пропавшую школьницу обнаружили мертвой в Астане

Происшествия
90
Дана Аменова
специальный корреспондент

Тело 14-летней девочки обнаружили в реке Есиль

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

24 ноября в полицию поступило заявление от жительницы Астаны о том, что около 18:30 ее дочь ушла из дома и перестала выходить на связь.

На её поиски был оперативно задействован весь личный состав полиции, волонтёры.

В результате поисковых мероприятий тело школьницы было обнаружено в реке. Трагедия произошла после её прыжка с моста. 

«По факту суицида возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - проинформировали в ДП Астаны.

#Астана #полиция #суицид #ДП #река #школьница

