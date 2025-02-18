Взрыв на шахте Костенко: 10 человек предстанут перед судом

Происшествия,Суд
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Венера Баталова
корреспондент

В результате взрыва погибли 46 шахтеров, еще 28 получили увечья

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Карагандинской области направила в суд 106 томов уголовного дела по факту гибели работников шахты Костенко, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Досудебное расследование проводилось специальными прокурорами Генеральной прокуратуры при участии сотрудников Министерства внутренних дел, Агентства по противодействию коррупции, Агентства по финансовому мониторингу и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В ходе расследования установлено, что причиной трагедии стали многочисленные нарушения правил безопасности при ведении горных работ. Взрыв на участке добычи угля вызвал цепную реакцию взрывов угольной пыли, концентрация которой значительно превышала допустимые нормы. В результате погибли 46 шахтеров, еще 28 получили увечья.

К уголовной ответственности привлечены 10 человек из числа руководства шахты и инженерно-технического персонала. Все они находятся под стражей. Им предъявлены обвинения по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение правил безопасности при ведении горных работ), предусматривающей наказание до 8 лет лишения свободы.

По делу признаны потерпевшими 74 человека.

Материалы направлены в районный суд района Әлихан Бөкейхан города Караганда для рассмотрения по существу.

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