Взрыв в поселке Ботакара: акимат Карагандинской области обратился к населению

Происшествия
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В областной администрации напомнили, что в жилых домах выше двух этажей газовые баллоны запрещены

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Акимат Карагандинской области обратился к жителям региона с призывом соблюдать правила безопасности при использовании газа в быту, сообщает Kazpravda.kz.

В областной администрации напомнили, что в жилых домах выше двух этажей газовые баллоны запрещены. За это предусмотрен штраф в размере 7 МРП (25 844 тг.), при повторном нарушении – 10 МРП (36 920 тг.).

- Увидели газовый баллон в многоэтажном жилом доме – звоните: (8-7212) 42-11-05 (отдел жилищной инспекции) или 112. В случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с утечкой газа, обращайтесь по телефонам: 104 (Центральная аварийно-диспетчерская служба ТОО «AlemGaz»), 101 или 112, – говорится в распространенной информации акимата.

Жителям ещё раз напоминают правила безопасности:

- не используйте газовые баллоны в жилых домах более двух этажей;

- не производите самовольную газификацию помещений, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры;

- не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра;

- не используйте открытый огонь для проверки утечки газа – это нужно делать с помощью мыльного раствора;

- не допускайте к использованию газовых приборов детей и не оставляйте их без присмотра.

Напомним, минувшей ночью в поселке Ботакара Карагандинской области ночью произошло частичное обрушение двухэтажного здания предварительно из-за взрыва газового баллона на 2 этаже.

По данным ДЧС, из проживавших в доме 46 человек на момент взрыва находились 35. В результате ЧП два человека погибли и пятеро пострадали, среди пострадавших трое детей.

 

#обращение #акимат #опасность #газбаллон

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