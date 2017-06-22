WhatsApp прекратит поддерживать старые смартфоны

Мессенджер WhatsApp отныне не будет обновляться на старых смартфонах, оснащенных BlackBerry OS, BlackBerry 10, Nokia S40 и Symbian S60, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на korrespondent.net.
Ожидается, что само приложение еще будет работать некоторое время, однако обновления получать перестанет 30 июня, о чем отмечено в официальном блоге мессенджера.
Кроме того, стало известно, что 1 февраля 2020 года также прекратится поддержка приложения на смартфонах и планшетах с Android 2.3.7 и ниже. В настоящее время данные устройства занимают порядка 0,8 процентов Android-гаджетов в мире.