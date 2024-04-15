Xiaomi показала smart-кольцо

В мире, Китай, Технологии
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Айман Аманжолова
[email protected]

Тизер устройства показали в соцсетях бренда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

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Китайская компания анонсировала выпуск своего первого умного кольца Black Shark, которое изготовлено из металла, имеет толщину профиля 2,2 миллиметра, что «обеспечивает удобство и комфорт при использовании», сообщает издание GizmoChina.

Гаджет может измерять частоту пульса, уровень насыщения крови кислородом, показатели вариабельности сердечного ритма и температуру тела.

В компании отметили, что кольцо может проработать на одной зарядке до 180 суток. Устройство имеет кейс для подзарядки. Представители Xiaomi пообещали раскрыть прочие характеристики, цену и дату выхода кольца в продажу позже.

Журналисты GizmoChina заявили, что скоро настанет время, когда умные кольца перестанут быть нишевыми устройствами.

«Мы официально вступаем в эру, когда смарт-кольца могут стать мейнстримом», — отметили авторы.

В конце февраля южнокорейская корпорация Samsung представила умное кольцо Galaxy Ring на выставке MWC 2024. Устройство позволяет фиксировать пройденное расстояние, пульс, частоту дыхания, качество сна. Сроки выхода и стоимость смарт-кольца не раскрывается.

#Китай #гаджет #Xiaomi #смарткольцо #кольцо

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