Сегодня в Актау прошел XII Гражданский форум «Закон и порядок – основа единства общества: роль НПО в повышении правовой грамотности», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Форум стал важной площадкой для обсуждения роли гражданского общества в укреплении законности и правопорядка. В работе диалоговой площадки приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации Республики Казахстан Жанаргуль Альжанова, президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева, представители республиканских и региональных НПО, депутаты маслихатов, общественные деятели и лидеры молодежных организации.

В рамках программы были организованы мастер-классы для местных НПО, дискуссионные площадки, выставка лучших социальных проектов региона и пленарное заседание. На форуме обсуждались вопросы формирования правовой культуры, защиты трудовых прав и повышения правовой компетентности граждан.

Аким области Нурдаулет Килыбай остановился на задачах, обозначенных в Послании Главы государства, подчеркнув важность участия гражданского сектора в реализации поручения президента и устойчивом развитии региона.

«Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость усиления роли институтов гражданского общества. В настоящее время неправительственные организации охватывают все важные сферы общественной жизни, внося вклад в решение актуальных проблем через реализацию социальных проектов. Глава государства Касым-Жомарт Токаев всегда говорит о важности баланса между селом и городом. Исполнить это - наш общий долг. Казахстан становится государством с большим авторитетом на мировой арене. Наша с вами общая задача – принимать активное участие по исполнении всех поручении Главы государства», – сказал Нурдаулет Килыбай.

В завершении форума представители лучших НПО были награждены дипломом «Лидер отрасли», а активные граждане благодарственным письмом Гражданского Альянса Казахстана. По итогам встречи были разработаны предложения по поддержке инициатив НПО, направленных на повышение правовой грамотности.