Я читаю, следовательно – живу

Общество
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Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Соотечественники стали чаще приобретать книги, молодежь потянулась в библиотеки, по всей стране открываются клубы любителей чтения

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня возрождение культуры чтения и формирование читающей нации – одна из важных государственных задач. Президент страны Касым-Жомарт Токаев не раз говорил о том, что мы должны прививать молодежи любовь к чтению, и это отразится на развитии нашего общества. После его выступления на III Национальном курултае в Казахстане даже учредили новый праздник: с прошлого года 23 апреля мы отмечаем Национальный день книги.

Что же сегодня читают казах­станцы? Об этом можно рассуж­дать долго, и у каждого будет свое мнение. Все зависит от того, с какого ракурса посмотреть на тему.

Продажи растут

Наибольшей популярностью среди читателей одной из крупнейших торговых книжных сетей в нашей стране – Meloman⁄Marwin – пользуются классичес­кая литература, книги по личной эффективности и популярной психологии, а также современная проза и остросюжетная литература. К такому выводу пришли аналитики компании. По их данным, ежегодно через офлайн- и онлайн-магазины этой сети реа­лизовывается более 2 млн книг. Этот показатель стабильный в течение последних трех лет, а в 2024-м продажи книг выросли на 11%. Также в 2024 году по сравнению с 2023-м рост продаж по литературе нон-фикшен составил 13%, по художественной – 10%, по детской литературе – 13%.

– По мере взросления аудитории смещаются и приоритеты покупателей книг, – рассказывает представитель сети Meloman⁄Marwin Диана Исабекова. – Например, подростки до 17 лет в основном предпочитают художественную литературу, детская у них уходит на второй план, так как многие переходят на «взрослые» жанры. Молодежь (18–24 года), сохраняя высокий интерес к художественной литературе, испытывает потребность в книгах по психологии, бизнесу, другим темам для саморазвития. Привлекает их и раздел «Наш Казахстан».

У покупателей в возрасте 25–34 лет пик спроса на многие категории: художественную, детскую (для своих детей), психологичес­кую, научно-популярную, бизнес-литературу, плюс взрослые активно читают «прикладные» жанры – о здоровье, кулинарии, доме и досуге.

У читателей после 35 лет высокие показатели почти во всех «семейных» жанрах. Наблюдается существенный интерес к философии, эзотерике, истории, биографиям, при этом художест­венная литература по-прежнему популярна, но может слегка уступать детской по абсолютным цифрам. Ну а для группы 45+ на первое место выходят «глубокие» и «традиционные» темы, философия, публицистика.

Составляют в компании и топ-10 конкретных книг, бьющих рекорды по продажам. Например, в 2024 году первое место занимал роман Агаты Кристи «Десять негритят» (12 676 книг), второе – книга по саморазвитию «Кемел адам» Кайрата Жолдыбайулы (11 464), а третье – повесть «Гауһар тас» известного казахского писателя – лауреата Государственной премии РК Дулата Исабекова (11 415). К слову, по этой повести в 1975 году на студии «Казахфильм» сняли фильм «Храни свою звезду», для которого сам писатель создал сценарий.

В десятке самых продаваемых книг прошлого года в этой сети еще два детектива Агаты Кристи, пара мировых бестселлеров по саморазвитию и мини-издание «Слова назидания» Абая Кунанбаева, которого продано почти 9 тыс. экземпляров. Эта книга популярна у казахстанцев уже много лет, она входит в лидеры продаж и по результатам трех месяцев нынешнего года.

В топ-50, помимо классики, популярной категории саморазвития и бизнес-литературы, не первый год входят мемуары Динмухамеда Кунаева, «История казахских племен» Радика Темиргалиева, детский нон-фикшен «Сәлем, Алматы!».

Зачем и для чего

Большую роль в формировании привычки чтения у детей играют учителя – практически такую же, как и родители. В этом уверен павлодарский журналист и директор общественного объединения «Дом географии» Александр Вервекин.

– Я могу судить об этом в том числе по тем ребятам, которые не занимаются в наших кружках, но приходят к нам в общественную библиотеку «Дома географии», – поясняет он. – Примерно 70 процентов из них идут с конкретной целью – найти литературу для своих научных работ. К слову, речь не просто о школьных докладах, а о более глубоком изучении темы. Вплоть до того, что к нам неоднократно из Астаны приезжали студенты ЕНУ, которые готовили дипломные работы и даже магистерские диссертации. Так вот учителя направляют своих воспитанников, поясняя, что далеко не всегда Интернет может заменить книгу. Ну и в последнее время молодежь стала часто брать в нашей библиотеке книги для расширения своего кругозора. У нас есть отдельный шкаф с полочками для детей – книги о динозаврах, о морях и океанах, достопримечательностях оказались очень востребованными.

А вот взрослые гости общественной библиотеки «Дома гео­графии» чаще ищут книги по краеведению. Они не готовят никаких научных работ, но, по словам Александра Вервекина, интерес к истории и географии родной земли у павлодарцев растет с каждым годом. Более того, издания этой категории люди готовы покупать: часто спрашивают книги известного павлодарского краеведа Эрнеста Дмитриевича Соколкина – об улицах города, о памятниках Павлодара.

– Безусловно, сегодня в книжных магазинах, а также на маркетплейсах можно купить любую книгу – от художественной литературы до узконаправленной. Например, я нахожу там немало книг по географии населения, поскольку недавно получил образование по этому профилю, а вот в библиотеках такое сложно найти, – продолжает директор ОО «Дом географии». – Еще один интересный момент, ставший актуальным в последнее время, – многие люди из нашего окружения издают свои книги. Из последних примеров – художник Виктор Поликарпов, археолог Виктор Мерц подарили Дому географии свои произведения. Невероятно интересно читать книги не просто талант­ливых людей, но и при этом твоих знакомых.

А еще сегодня вновь стало модным обсуждать прочитанное. Любители чтения объединяются в книжные клубы, у которых, к слову, тоже бывают свои направления. Например, в Павлодаре есть группы единомышленников, предпочитающих литературу для осознанных родителей, фэнтези и детективы, книги по саморазвитию. Но, конечно же, в лидерах художественные произведения, ставшие мировыми бестселлерами, а также классическая литература. Например, один из старейших книжных клубов города на Иртыше сейчас читает «Мальчик у Христа на елке» Достоевского. В активе обсуждений буквально всех групп единомышленников когда-то были «Унесенные вет­ром» Маргарет Митчелл. Книгой апреля еще одного читательского клуба, участники которого любят совмещать чтение с активным отдыхом, стала «Плаха» Чингиза Айтматова.

– Для нас книга и чтение – не просто способ саморазвития и отдыха, но и возможность найти новых друзей, расширить круг общения. Думаю, это не менее важно, чем получение знаний, – резюмирует создатель павлодарского книжного клуба Эльвина Юскаева.

#книги #литература #библиотеки #чтение

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