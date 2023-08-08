Ядохимикаты на 34 миллиона тенге выкрали со склада в СКО

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Раскрыта крупная кража гербицидов на сумму 34 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Северо-Казахстанской области.

По данным ДП, в дежурную часть отдела полиции Тайыншинского района обратился начальник службы безопасности одного из сельхозпредприятий. Он заявил о краже 84-х коробок гербицидов на сумму 34 млн тенге. Ядохимикаты были похищены со склада путём взлома. К раскрытию подключились сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП СКО.

За 3 дня полицейские проверили 11 человек в 7 населённых пунктах Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областей. Результатом стало задержание двух жителей Тайыншинского района 22-х и 32-х лет. Похищенные гербициды изъяты из дома родственника одного из задержанных.

«В настоящее время подозреваемые содержатся под стражей в Акмолинской области. Факт кражи зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 4 уголовной статьи «Кража». Обращаем внимание руководителей сельхозформирований на необходимость повышать техническую защищённость своих объектов. Полноценное видеонаблюдение, надёжные двери и замки, решётки на окнах, физическая охрана и другие средства защиты своего имущества значительно снижают вероятность преступных покушений», – отметил заместитель начальника ДП СКО полковник полиции Енбек Сембин.