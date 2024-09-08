Яичный кризис: производство яиц в Казахстане сократилось на 10%

За январь-июль - казахстанские птицефабрики и фермеры получили 2,6 млрд яиц — на 10,3% меньше, чем за аналогичный период 2023-го, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz

Фото: Energyprom.kz

В региональном разрезе лидером стала Акмолинская область: 404,6 млн яиц. При этом в годовой динамике наблюдается сокращение на 5,3%. В первой тройке также оказались Карагандинская (375,4 млн яиц, минус 5,4%) и Северо-Казахстанская (350,9 млн яиц, минус 14,5%) области.

По итогам первого полугодия 2024-го местные компании обеспечили спрос на свежие яйца в скорлупе на 96,9% — на 2,8% больше по сравнению с показателем соответствующего периода прошлого года (94,1%).

Импорт в Казахстан сократился до 70,3 млн яиц — на 53,4% меньше, чем в январе–июне прошлого года. Импорт составил всего 3,1% от общего объёма ресурсов. На экспорт было отправлено 30,9 млн яиц, минус 64,8% за год.

Реализация на внутреннем рынке составила 2,2 млрд яиц — на 10,5% меньше, чем в первом полугодии прошлого года.

В Ассоциации яичных производителей Казахстана отмечают, что уменьшение объёмов производства стало одним из способов сохранения отрасли в целом, передаёт inbusiness.kz. Сегодня работают 34 птицефабрики. Есть те, что едва справляются с давлением рынка, связанным с резким удорожанием кормов на фоне сокращения объёмов господдержки, а также резким изменением структуры внешнего рынка.

Сегодня птицефабрики страны готовы относительно быстро и без капитальных затрат добавить 1 млрд куриных яиц в год к нынешним объёмам, если будет решён вопрос реализации.

В августе текущего года цены на яйца первой категории снизились на 1,4% за месяц, но выросли на 8,6% за год.

В региональном разрезе в месячной динамике удорожание наблюдалось только в трёх регионах — Жетысуской области (на 1%), Астане (на 0,8%) и Туркестанской области (на 0,3%). Ещё в трёх регионах — Алматинской области, Алматы и Шымкенте — цены на яйца остались на том же уровне. В остальных регионах было отмечено удешевление. Заметнее всего цены снизились в Улытауской области: на 13,8% за месяц.

В годовой динамике наибольшее удорожание яиц было зафиксировано в Алматы: на 18,5%. Далее идут Шымкент (на 16%) и Атырауская область (на 12,3%).