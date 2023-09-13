Яндекс приглашает школьников на бесплатные курсы по программированию в Казахстане

11 сентября стартует отбор учеников в Школу программирования Яндекса на годовой курс по основам программирования на Python, передает Kazpravda.kz .

К поступлению приглашаются школьники 8–11-х классов. Обучение бесплатное. Занятия будут проходить очно, два раза в неделю по два академических часа после основных уроков в школе. На них старшеклассники познакомятся с основами разработки на языке Python: ключевыми понятиями, конструкциями и библиотеками языка.

Поступить в Школу программирования можно в 5 городах Казахстана — Алматы, Астане, Костанае, Петропавловске и Талдыкоргане.

Поступление проходит в два этапа: тестирование и собеседование.

Сначала нужно заполнить анкету по ссылке: https://forms.yandex.ru/surveys/coding_school_kz/ . В ответ придёт письмо со ссылкой на онлайн-тестирование. Сделать его нужно до 23:59 21 сентября. Если тест будет пройден успешно, ученика пригласят на собеседование.

Проект Школа программирования — бесплатный образовательный проект Яндекса для школьников 8–10-х классов, интересующихся программированием и точными науками. В Кыргызстане реализован при поддержке Яндекс Go. В октябре 2017 года проект был запущен в Казахстане на базе НАО «Республиканская физико-математическая школа» в Алматы и в Астане. Выпускниками проекта в Казахстане за 6 лет уже стали 155 человек.

Выпускники школы смогут продолжить образование в IT, но уже в формате онлайн в Яндекс Лицее. Ребята смогут выбрать новый курс по Go или специализацию — по разработке игр, анализу данных, машинному обучению или веб-разработке на Django — набору инструментов для создания веб-сайтов и приложений на Python.