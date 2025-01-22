Январская клубника созрела в Туркестанской области

Земледельцы здесь специализируются на возделывании малины и клубники. Но если малина растет только в открытом грунте, то клубнику выращивают и в теплице. Это позволяет собирать урожай круглый год. Основной его сбор приходится на межсезонье.

Глава крестьянского хозяйства Улукбек Атаханов рассказывает, что в теплице прекрасно зарекомендовали себя такие сорта, как «мурана», «анабиал» и «альбион». А вот для культивирования в открытом грунте больше подходят сорта «азия», «клери» и «лохти».

– Клубника пользуется большим спросом у покупателей, – утверждает Улукбек Атаханов. – Поначалу я выращивал ягоду только в открытом грунте. Но видя, какую клубнику продают зимой в магазинах и на рынках, решил высадить ее под пленку. Получилось. Теперь и работа, и доход есть круглый год. В дальнейшем планируем увеличить объем продукции.

Клубника, или садовая земляника, под пленкой занимает в хозяйстве 21 сотку. С этой площади удается собрать более тонны ягод. На время сбора урожая Атахановы нанимают соседей и односельчан, чтобы быстро собрать спелые ягоды. В остальное время справляются сами. Вести семейный бизнес Улукбеку Атаханову помогают супруга и дети.

Саженцы крестьянин привозит из Алматы, а потом уже самостоятельно размножает, постепенно расширяя клубничную плантацию. Проблем со сбытом у него нет.

За последние годы интерес земледельцев к выращиванию клубники в Туркестанской области значительно вырос. Он обусловлен в первую очередь тем, что для возделывания ягод здесь подходящий климат – много солнечных дней. Большинство аграриев изначально идут по пути использования технологии капельного орошения. Она позволяет экономить энергоресурсы, воду и минеральные удобрения.

Возделыванием клубники в прошлом году на юге занималось 250 хозяйств. И с каждым годом их число только растет, ведь местные фермеры выращивают экологически чистый продукт, который не надо пичкать специальными препаратами, позволяющими придать ягодам более презентабельный вид и продлить срок хранения, чтобы доставить скоропортящийся продукт за тысячи километров до торгового прилавка. В хозяйстве Улукбека Атаханова каждый день собирают пару-тройку центнеров ягод, которые хорошо раскупаются на внутреннем рынке.