Япония запустит два космических корабля

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Япония запустит два космических аппарата в ночь на 28 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Фото: kazpravda.kz

Как сообщает CNN, один из модулей должен совершить посадку на Луну. Будут проведены исследования горных пород спутника Земли. Японские ученые надеются ответить на вопрос о происхождения Луны. Планируется, что модуль совершит посадку через полгода.

Второй запускаемый аппарат будет изучать рентгеновские лучи. В космосе излучение исходит от самых энергичных объектов. Ученые хотят изучить последствия от звездных взрывов, а также полета частиц, испускаемых черными дырами, со световой скоростью.

Миссия спутника рассчитана на три года.

#Япония #космос #Луна #спутник

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