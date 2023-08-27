Япония запустит два космических корабля
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Япония запустит два космических аппарата в ночь на 28 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.
Как сообщает CNN, один из модулей должен совершить посадку на Луну. Будут проведены исследования горных пород спутника Земли. Японские ученые надеются ответить на вопрос о происхождения Луны. Планируется, что модуль совершит посадку через полгода.
Второй запускаемый аппарат будет изучать рентгеновские лучи. В космосе излучение исходит от самых энергичных объектов. Ученые хотят изучить последствия от звездных взрывов, а также полета частиц, испускаемых черными дырами, со световой скоростью.
Миссия спутника рассчитана на три года.