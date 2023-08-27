Япония запустит два космических корабля

Япония запустит два космических аппарата в ночь на 28 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

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Как сообщает CNN, один из модулей должен совершить посадку на Луну. Будут проведены исследования горных пород спутника Земли. Японские ученые надеются ответить на вопрос о происхождения Луны. Планируется, что модуль совершит посадку через полгода.

Второй запускаемый аппарат будет изучать рентгеновские лучи. В космосе излучение исходит от самых энергичных объектов. Ученые хотят изучить последствия от звездных взрывов, а также полета частиц, испускаемых черными дырами, со световой скоростью.

Миссия спутника рассчитана на три года.