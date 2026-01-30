По информации портала The Verge, с видеоплатформы исчезли несколько каналов, в том числе CuentosFacianantes с 5,9 млн подписчиками и совокупными 1,2 млрд просмотров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: А.Аманжолова

По данным The Verge, еще одним каналом в списке удаленных, согласно отчету портала Kapwing, стал Imperio de Jesus с более чем 5,8 млн подписчиков.

Результаты расследования Kapwing появились всего через несколько недель после того, как генеральный директор YouTube Нил Мохан затронул проблему распространения на видеохостинге низкокачественного контента, созданного с помощью ИИ. Мохан заявил о намерении удалять его, задействовав уже используемую систему борьбы со спамом и кликбейтом.

В 2025 году YouTube объявил о планах по борьбе с "недостоверным контентом", а позднее удалил два канала, которые создавали сгенерированные ИИ фейковые трейлеры к фильмам, говорится в публикации.