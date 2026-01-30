YouTube начал удалять низкокачественный ИИ контент

0
Айман Аманжолова
корреспондент

По информации портала The Verge, с видеоплатформы исчезли несколько каналов, в том числе CuentosFacianantes с 5,9 млн подписчиками и совокупными 1,2 млрд просмотров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: А.Аманжолова

По данным The Verge, еще одним каналом в списке удаленных, согласно отчету портала Kapwing, стал Imperio de Jesus с более чем 5,8 млн подписчиков.

Результаты расследования Kapwing появились всего через несколько недель после того, как генеральный директор YouTube Нил Мохан затронул проблему распространения на видеохостинге низкокачественного контента, созданного с помощью ИИ. Мохан заявил о намерении удалять его, задействовав уже используемую систему борьбы со спамом и кликбейтом.

В 2025 году YouTube объявил о планах по борьбе с "недостоверным контентом", а позднее удалил два канала, которые создавали сгенерированные ИИ фейковые трейлеры к фильмам, говорится в публикации. 

 

#ИИ #контент #Youtube

Популярное

Все
От точечного реагирования – к системной профилактике
Биопрепарат для овощей и фруктов
Мектеп и медресе в Степи
В ожидании Олимпиады
У карты народной судьбы
Новая грамотность цифровой эпохи
Установлены лимиты орошения
Тихая музыка зимы
Оружие – под цифровой надзор
Застрявшие в детстве, или Как образ Питера Пэна стал синдромом нашего времени
Экран важнее сцены?
Смартфон вместо тетрадки
В Shymkent Creative Hub традиции обретают современное звучание
Игра, хранящая мудрость предков
Кто мы?
Аплодисменты, аплодисменты…
В небе нет границ, есть только горизонты
Дом, где рос Шокан
Распоряжение Главы государства о назначении
Ерлан Кокеев: «Главное – не плестись в хвосте перемен, а возглавить их, оставаясь верным своим корням»
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Под контролем – долгострой
Объявлены все номинанты на премию «Оскар» 2026 года
Президент вручил флаг знаменосцам олимпийской и паралимпийской команд Казахстана
Незыблемая основа общественной консолидации
Из школьников – в исследователи
ChatGPT Edu: начало системного внедрения
Первое заседание Комиссии по Конституционной реформе стартовало в Астане
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Зерендинцы получили ключи от долгожданных квартир
Инклюзивный центр в музее
Жулдыз подключили к природному газу
Вплетены в историческую память
Крупный тепличный комплекс построят в Шымкенте
Казахстан и Китай подготовят специалистов водохозяйственной отрасли
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека

Читайте также

Tesla сократит линейку электромобилей ради производства чел…
Мощный взрыв прогремел в Буэнос-Айресе
В Дубае роботы построят виллу
На Бали туристов больше не катают на слонах

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]