Юные вокалистки из Казахстана стали призёрами международного конкурса в Беларуси

Культура
95

В Новополоцке (Республика Беларусь) состоялся XXI Международный конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Халі-Хало», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

Мероприятие объединило талантливых участников из Казахстана, Беларуси и России. Казахстанские исполнители достойно представили страну и вошли в число победителей конкурса.

В средней возрастной категории выступила юная вокалистка из Астаны Дамели Биржанова, исполнившая композицию «Мұны неге білмейсің?». По итогам конкурса она заняла I место.

В старшей возрастной категории Казахстан представила Амина Жанат, которая исполнила две композиции — «Қазағым-ай» и англоязычную «Mamma Knows Best». По результатам конкурса она заняла II место.

Работу участников оценивали заслуженные деятели искусств Казахстана, Беларуси, Армении и Грузии, а также ведущие педагоги, артисты и продюсеры.

Казахстан в составе жюри представлял солист Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой, преподаватель кафедры «Вокальное искусство» Казахского национального университета искусств им. Куляш Байсеитовой — Ибраһим Амин.

#конкурс #вокал

